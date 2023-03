Le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, une première étape pour la paix au Yémen ?

un vent d'optimisme

Selon les experts du Moyen-Orient, si le rapprochement entre Riyad et Téhéran venait à se concrétiser dans les prochaines semaines, ses effets devraient se faire attendre au Yémen, où les deux puissances régionales pèsent sur la guerre en cours dans le pays depuis huit ans. Échange de prisonniers et une certaine modération sont peut-être à l’ordre du jour. Analyse.

L’accord sur le rétablissement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran était à peine conclu, le 10 mars à Pékin, que tous les regards se sont tournés vers le Yémen, où les deux puissances régionales rivales s’affrontent indirectement depuis 2015.

Si l’accord doit avoir des répercussions concrètes au Moyen-Orient, c’est bien dans ce pays, ravagé par une guerre entre le gouvernement appuyé par une coalition militaire dirigée par Riyad et les rebelles houthis soutenus par Téhéran.

Signe de l’impact attendu, les deux camps ont rapidement salué l’annonce du dégel entre la République islamique et la pétromonarchie wahhabite.

Le pouvoir yéménite a ainsi dit espérer que le dégel permettra "l’ouverture d’une nouvelle ère dans les relations régionales, et mettra fin à l'ingérence de l'Iran dans les affaires yéménites". De son côté, Mohamed Abdel Salam, le porte-parole des rebelles chiites qui ont pris le contrôle de la capitale yéménite Sanaa début 2015, a déclaré que "la région avait besoin d'un retour à une normalisation des relations".

Des retombées positives pour le Yémen ?

Hasard du calendrier, ou premier effet de la détente, des pourparlers entre le gouvernement yéménite et les Houthis ont débuté, samedi à Genève, au lendemain de l’accord de dégel signé à Pékin, au sujet d’un éventuel échange de prisonniers. Cette réunion parrainée par les Nations unies, la septième visant à mettre en œuvre un accord sur les échanges de prisonniers conclu à Stockholm il y a cinq ans, doit durer 11 jours.

Même si on ignore quels compromis ont été consentis par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, pour parvenir à ce réchauffement, et que les bonnes intentions des deux rivaux restent à prouver, l’espoir de voir la situation évoluer au Yémen grâce au dialogue irano-saoudien existe bien.

Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherches et d'analyses politiques et sociales, basé à Genève, estime qu’on peut légitimement s’attendre à des conséquences positives sur le dossier yéménite après l’échange d’ambassadeurs entre Iraniens et Saoudiens, "qui serait synonyme d’ouverture de canaux directs entre les deux puissances".

"Nous pouvons même dire, pour la première fois, qu’il existe un espoir réel de voir une percée majeure, précisément sur la question de l’échange de prisonniers, notamment parce que les parties se sont fixés 11 jours de discussions, ce qui va permettre d’étudier de nombreux dossiers, explique-t-il. Cet optimisme découle de la détente, dans le sens où on s’attend à ce que les Saoudiens fassent pression sur le gouvernement yéménite et les Iraniens sur les Houthis, afin d’obtenir une première percée. Ensuite, en cas de succès sur la question des prisonniers, il faudra pousser le curseur plus loin, jusqu’à arriver à un accord de paix".

Un "test de crédibilité pour l’Iran" ?

Du côté saoudien, on préfère attendre des gestes de bonne volonté de Téhéran avant de verser dans l’optimisme.

"Nous sommes dans une période intermédiaire qui va servir de test de crédibilité pour l’Iran, indique le politologue saoudien Saad Abdullah al-Hamid, basé à Riyad. Il s’agit de voir si ce pays a sérieusement l’intention de tenir les engagements qui ont permis l’accord de Pékin et si les relations vont pouvoir aller dans le bon sens".

Et sans surprise, c’est le Yémen qui va servir de test pour les deux parties et où l'Iran et ses alliés au Yémen semblent attendus au tournant.

"Plusieurs dossiers sont sur la table, les discussions vont se poursuivre sur plusieurs sujets dont celui-ci et tout ce qui en découle, ajoute Saad Abdullah al-Hamid. C’est-à-dire l’ingérence iranienne dans ce pays, le poids des milices et la menace que font peser les Houthis sur le royaume saoudien et le transport des hydrocarbures".

Les installations pétrolières en Arabie saoudite ont subi ces dernières années plusieurs attaques de drones et de tirs de missiles revendiqués par les rebelles chiites.

Pour Simon Mabon, professeur en relations internationales et spécialiste du Moyen-Orient à l’Université de Lancaster, au Royaume-Uni, l'apaisement des tensions au Yémen était une condition préalable de Riyad au rapprochement avec son rival régional.

"Le principal point d'achoppement des tentatives diplomatiques qui ont eu lieu ces dernières années, rappelle-t-il, est l’absence d'une solution concrète à la crise du Yémen qui aurait apaisé les craintes des Saoudiens concernant les attaques des Houthis contre le royaume. Il me semble que si Riyad est parvenu à un accord avec Téhéran, cela signifie que les Saoudiens ont trouvé un moyen de s'extraire du Yémen ou un moyen de garantir leur sécurité".

Toutefois les Iraniens ne semblent pas pressés de brûler les étapes, et attendent eux aussi des garanties, comme le laisse entendre l’ancien diplomate iranien Hadi Afkahi.

"L’Arabie saoudite, qui pensait conquérir le Yémen en six mois, est embourbée dans une guerre qui dure depuis plusieurs années. C’est pour cela que Mohammed ben Salman veut maintenant en finir avec ce conflit et monter sur le trône pour s’occuper des projets pharamineux de son plan ‘Vision 2030’", ironise-t-il.

"Il faut d’abord, dans un premier temps, rétablir officiellement les relations diplomatiques entre les deux pays, et la première étape est l’ouverture des ambassades et l’échange d’ambassadeurs, précise-t-il. Puis, lorsque les dossiers qui concernent directement les deux pays seront traités, il sera ensuite question des dossiers régionaux, et le premier qui avait été évoqué lors des pourparlers est celui de la guerre du Yémen".

Un conflit qui "ne concerne pas seulement Riyad et Téhéran"

Même si le rapprochement entre ces deux puissances régionales, qui influent directement sur un conflit ayant fait, selon l'ONU, 377 000 morts en huit ans et provoqué une grave crise humanitaire, finit par se confirmer dans les faits, il est trop tôt pour penser que le Yémen est sorti d’affaire. Même si l’accord conclu à Pékin sera réellement bénéfique à la population, en partie soulagée par un cessez-le-feu de six mois, qui a expiré en octobre mais qui a permis de réduire sensiblement la violence.

"Ce que je crains le plus, confie Simon Mabon, c'est que cet accord néglige, ignore et marginalise les Yéménites eux-mêmes, alors qu’ils ont subi d'énormes difficultés et d'énormes pressions au cours de la dernière décennie, avec des conflits, des défis environnementaux et d'énormes pénuries alimentaires".

"Il ne faudrait pas qu’il s'agisse d'un accord qui relève du domaine de la haute politique, que les Saoudiens et les Iraniens concluraient avec des élites locales, poursuit-il. C’est-à-dire avec des acteurs régionaux qui n'écoutent pas nécessairement la voix et les préoccupations des Yéménites ordinaires qui luttent pour se nourrir, pour survivre, et pour faire soigner leurs enfants ou leur permettre d'aller à l'école".

Sans oublier, au-delà du dégel régional, les difficultés posées par la nature même et la complexité du conflit, auquel s’ajoute la menace jihadiste et les velléités séparatistes dans le Sud, autrefois indépendant.

"Bien sûr, nous sommes dans un moment d'optimisme, et s'il s'agit d'un type d'accord positif que les Saoudiens ont réussi à obtenir avec les Iraniens et qui peut mettre fin à la guerre civile au Yémen, j'en serai incroyablement heureux et reconnaissant, conclut Simon Mabon. Mais le conflit au Yémen ne concerne pas seulement l'Arabie saoudite et l'Iran, il s'agit également de griefs locaux, de luttes pour le contrôle du territoire, de l'accès à la politique, de la vision de l'État. Or ces questions ne peuvent pas être négociées par des élites à Riyad et à Téhéran. C’est pour cela que je suis donc un peu inquiet pour la suite".

