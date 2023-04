REPORTAGE

En Irak, 20 ans après la chute de Saddam Hussein, les droits des femmes n'ont guère progressé

02:02 Vingt ans après la chute de Saddam Hussein, les droits des Irakiennes n'ont guère progressé. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Marie-Charlotte ROUPIE 1 mn

Le 9 avril 2003, le régime de Saddam Hussein s’effondre en Irak et une période de transition commence. Répartition du pouvoir, institutions... Toute la société doit être repensée. Les femmes militant pour l’égalité y voient une opportunité pour faire progresser leurs droits. Mais 20 ans plus tard, la société reste très patriarcale et les codes tribaux continuent à s’appliquer. Reportage de notre correspondante à Bagdad, Marie-Charlotte Roupie.