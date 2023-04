Au Yémen, dernier jour d'un vaste échange de prisonniers entre rebelles houthis et gouvernement

Des prisonniers libérés sortent d'un avion affrété par le CICR à l'aéroport de Marib, au Yémen, le 16 avril 2023. © Ali Owidha, Reuters

L'opération d'échange de prisonniers de guerre au Yémen s'est poursuivie, dimanche, avec la libération d'un nouveau groupe de détenus entre les rebelles chiites houthis et le gouvernement yéménite. Trois autres vols sont prévus pour ce troisième et dernier jour d'un processus facilité par le réchauffement entre l'Iran et l'Arabie saoudite.