Au Soudan, plusieurs centaines de personnes évacuées vers l'Arabie saoudite

Des personnes évacuées du Soudan arrivent à Jeddah à bord d'un navire saoudien, le 30 avril 2023. © Fayez Nureldine, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Près de 500 personnes ont été évacuées, lundi, par deux navires américain et saoudien du Soudan vers l'Arabie saoudite, a appris l'AFP auprès de plusieurs sources. Des millions de Soudanais restent pris au piège des bombardements et des tirs depuis le déclenchement, le 15 avril, d'une guerre de pouvoir entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et le général Mohamed Hamdane Daglo.