Cisjordanie : deux Palestiniens tués par l'armée israélienne à Tulkarem

Deux Palestiniens ont été tués samedi lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et l'armée israélienne.

Nouvelle opération israélienne en Cisjordanie occupée. Deux Palestiniens ont été tués samedi 6 mai par des soldats israéliens à Tulkarem, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, l'armée israélienne indiquant avoir ciblé des hommes impliqués dans une récente attaque contre une colonie.

"Deux martyrs, tués par l'occupation (les forces israéliennes), ont été transportés à l'hôpital gouvernemental Thabet Thabet, dans la ville de Tulkarem", dans le nord-ouest du territoire palestinien, a écrit le ministère de la Santé dans un communiqué.

L'armée israélienne, confirmant avoir mené une opération, a affirmé que les deux hommes étaient "impliqués dans l'attaque par balles (mardi) à Avnei Heftz", une colonie de Cisjordanie. "Un civil israélien avait été blessé" dans cette attaque, a-t-elle ajouté.

Lors de l'opération de samedi matin, "les deux hommes armés ont été visés et tués alors qu'ils cherchaient à fuir", a encore indiqué l'armée, précisant que deux autres personnes avaient été interpellées. Des armes à feu et des tenues de combat ont été saisies, selon elle.

La Brigade de Tulkarem, un groupe local lié aux Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du parti Fatah du président Mahmoud Abbas, a affirmé que les Palestiniens tués étaient deux de ses membres, identifiés comme Hamza Khrewish et Samer al-Chafei.

Vague de violences

Le conflit israélo-palestinien connaît une vague de violences accrues depuis janvier.

Le nombre de Palestiniens tués depuis le début de l'année s'élève à 108. Dix-neuf Israéliens, une Ukrainienne et un Italien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils, parmi lesquels des mineurs, et, côté israélien, en majorité des civils, parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

Avec AFP

