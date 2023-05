ANALYSE

Soixante-quinze ans après la proclamation de l'État d’Israël: l’inexorable dérive illibérale ?

Des manifestants contre la réforme judiciaire à Tel Aviv, le 6 mai 2023. © AFP - Jack Guez

Texte par : Sophian AUBIN Suivre 6 mn

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclamait l’indépendance d'Israël, un État considéré comme la seule démocratie de la région. Soixante-quinze ans plus tard, celle-ci chancelle. Gouverné par une des coalitions les plus à droite de son histoire, le pays traverse une crise profonde qui remet au centre du débat son identité à la fois juive et démocratique. France 24 s’est entretenu avec un historien et un géographe, tous deux spécialistes du Moyen-Orient.