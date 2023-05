Itamar Ben Gvir, ministre israélien d'extrême droite, s'est rendu sur l'esplanade des Mosquées

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure et figure de l'extrême droite, Itamar Ben Gvir, s'est rendu dimanche matin sur l'esplanade des Mosquées, mont du Temple pour les juifs, a indiqué le porte-parole de la police de Jérusalem. Une visite qualifiée de "provocation" par le Hamas et la Jordanie.

Déjà présent jeudi à la "marche des drapeaux" nationaliste, le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir s'est rendu, dimanche 21 mai au matin, sur l'esplanade des Mosquées, mont du Temple pour les juifs, à Jérusalem, occupé et annexé par Israël. Une visite qui a été immédiatement qualifiée de "provocation" par le Hamas et la Jordanie.

Cette visite du sulfureux ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir intervient quelques jours après la "Journée de Jérusalem", marquant la "réunification" de la ville après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967.

Aucun incident n'a émaillé la visite d'Itamar Ben Gvir qui était escorté par des policiers, a indiqué le porte-parole de la police de Jérusalem. "Les menaces du Hamas ne nous dissuaderons pas, je suis allé sur le Mont du Temple. Jérusalem est nôtre âme", a écrit le ministre sur son compte Twitter, en accompagnant le texte d'une photographie de sa visite.

Inculpé plus de 50 fois pour incitation à la violence

Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, avait dénoncé la précédente visite en janvier de ce même ministre sur le site, troisième lieu saint de l'Islam et site le plus sacré du judaïsme.

Chef du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben Gvir a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme.

Le Hamas a dénoncé sa visite, avertissant qu'Israël "porterait la responsabilité des incursions barbares de ses ministres et de ses troupeaux de colons". Cette décision "confirme l'ampleur du danger qui menace Al-Aqsa, sous ce gouvernement fasciste sioniste et l'arrogance de ses ministres d'extrême droite", a écrit le mouvement islamiste sur Telegram.

"Escalade dangereuse et inacceptable"

La Jordanie a également condamné la visite, la qualifiant de "mesure provocatrice".

En vertu du statu quo historique conclu autour de l'esplanade des Mosquées entre Israël et la Jordanie, lors de la signature de leur traité de paix, en 1994, les non-musulmans peuvent se rendre sur le site à des heures précises mais sans y prier, une règle de moins en moins suivie par certains juifs nationalistes.

Le lieu est administré par la Jordanie mais son accès est contrôlé par les forces de sécurité israéliennes.

"L'irruption du ministre israélien de la Sécurité nationale dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa et la violation de son caractère sacré est une mesure provocatrice qui est condamnée, et une escalade dangereuse et inacceptable", a déclaré le porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, issu des élections de novembre dernier, est l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, avec dans ses rangs des membres d'extrême droite ne cachant pas leurs positions racistes à l'égard des Palestiniens.

Le conflit israélo-palestinien a déjà fait près de 200 morts depuis le 1er janvier, dont 35 au cours d'une guerre de cinq jours entre l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens de la bande de Gaza, du 9 au 13 mai.

