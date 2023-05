Bachar al-Assad, protecteur des minorités confessionnelles en Syrie ​​​​​​​?

Diviser pour mieux régner

La Syrie vient de réintégrer la Ligue arabe après douze ans d'exclusion. Au cours de la guerre, face au péril jihadiste, Damas a consolidé son image de protecteur des minorités confessionnelles. Le clan Assad est lui-même issu de l’une d’elles. France 24 est allée à la rencontre d’alaouites et de chrétiens opposés au régime. Pour eux, ce dernier a instrumentalisé la question des minorités pour renforcer son emprise sur la société.

Le président Bachar al-Assad rencontre Moran Mor Ignatius Joseph III Yonan, le patriarche syriaque catholique d'Antioche et de tout l'Orient (au milieu), et un autre membre du clergé syriaque, au monastère Mar Thomas à Saydnaya, non loin de la frontière syro-libanaise. Image diffusée sur la page Telegram officielle de la présidence syrienne le 4 juillet 2019.

Sur les rives de la mer Rouge, dans la ville saoudienne de Jeddah, le 19 mai 2023 est sans doute entré dans l’Histoire. Après douze ans d’exclusion, décidée face à la sanglante répression menée contre l'opposition en 2011, le président syrien a fait son retour dans la Ligue arabe. Devant ses pairs, Bachar al-Assad a livré sa vision pour le monde arabe. Y règneraient "la paix, le développement et la prospérité au lieu de la guerre et les destructions".

Le ton presque ingénu du raïs tranche avec la violence des crimes – de guerre et contre l’humanité – dont l’accuse l’ONU: bombardements délibérés contre des populations civiles, recours à des armes chimiques, morts sous la torture, pendaison de dizaines de milliers d’opposants politiques. En fin de course, plusieurs centaines de milliers de victimes en Syrie.

Mais dans cette région instable, Bachar al-Assad, surnommé le “boucher de Damas”, est parvenu à entretenir une toute autre image: celle de protecteur des minorités. Et elles sont nombreuses en Syrie, ancien carrefour de civilisations.

En 2011, son pays affichait un arc-en-ciel confessionnel : Druzes, ismaéliens, alaouites et chrétiens représentaient ensemble 35% de la population.

Cette année-là, certains d'entre eux sont néanmoins gagnés par l’inquiétude: à Homs, bastion du soulèvement contre le président syrien, des manifestants scandent le slogan "les alaouites au cercueil, et les chrétiens à Beyrouth".

L’opposition a alors incriminé de faux manifestants pro-Assad qui auraient tenté de salir l’image du printemps syrien.

Pourtant, dans les régions échappant au contrôle gouvernemental, des groupes extrémistes persécutent bel et bien les minorités, selon des témoins. En pleine guerre, en avril 2014, une religieuse relatait sur les ondes de Radio Vatican la crucifixion de chrétiens, par des jihadistes, sous les yeux de leurs proches.

Les alaouites ne furent pas en reste. Parmi les attentats les plus meurtriers, ceux revendiqués en mai 2016 par l’Organisation État islamique (OEI) : 148 morts à Tartous et Jableh, deux villes alaouites.

Un "État alaouite" ?

Le clan Assad est lui-même issu de cette minorité, qui compte deux millions d'âmes. Apparue au 11e siècle, cette dissidence chiite fut marginalisée par des siècles d’autorité sunnite. En 1970, la communauté voit l’un des siens s’emparer du pouvoir par la force : Hafez al-Assad, père de Bachar.

Nombre d'alaouites intègrent alors l’administration, l’armée et les services de renseignements (moukhabarates). Jadis globalement pauvres et ruraux, ils connaissent alors une relative ascension sociale et politique.

Face à la contestation qui éclate en 2011, une partie des opinions occidentales a perçu Damas comme "un régime alaouite confronté à une révolte sunnite", regrette Issa Ibrahim, avocat syrien établi en Norvège. Une illusion d’optique : le pouvoir syrien n’est pas un "régime alaouite", tranche l’avocat, mais "un régime accaparé par une poignée d’alaouites – et autres courtisans – qui spolie tout son peuple".

Environ 80 % de la fonction publique serait aux mains de cette minorité, qui constitue seulement 10 % de la population. "Mais s’ils sont surreprésentés dans certains postes, ce n’est pas parce qu’ils sont alaouites, mais parce qu’Assad les suppose plus fidèles à lui" poursuit Issa Ibrahim, lui-même né au sein de cette communauté.

"Ce qui préoccupe le régime", poursuit-il, "n’est autre que la loyauté envers lui, et non la confession". C’est d’ailleurs ce qui explique la présence d’une bourgeoisie sunnite et chrétienne dans les cercles les plus influents en Syrie, remarque l’avocat.

Les chrétiens, Bachar, et le fanatisme

Face aux caméras, Bachar al-Assad affiche une chaleureuse proximité avec les chrétiens. En avril 2014, l’armée syrienne reprenait aux rebelles la ville chrétienne de Maaloula. Si ses apparitions publiques étaient rarissimes en ces temps de guerre, le président syrien avait choisi le jour de Pâques pour se montrer dans la ville quelques jours plus tard, escorté de prélats.

Depuis les églises profanées par les combattants jihadistes du Front al-Nosra, Bachar al-Assad, célébrant la résurrection du Christ, souhaitait la paix à son pays.

Bachar al-Assad dans un monastère de l'antique ville chrétienne de Maaloula, reprise quelques jours plus tôt à des groupes rebelles par l’armée syrienne. La photo a été prise le 20 avril 2014 par l'agence de presse officielle arabe syrienne (SANA) © AFP

Le discours officiel ne tarit jamais d’éloges au sujet des chrétiens. À Saidnaya, près du Liban, en juillet 2019, Bachar al-Assad les qualifie de "bâtisseurs d’humanité". L’arabité "vous protège des fanatiques qui voudraient vous présenter comme étrangers au monde arabe", avait poursuivi le président.

En Syrie pourtant, "plus personne ne croit aux mensonges d’Assad sur la protection des minorités" assure Samira Mobaied, vice-présidente de Syriens chrétiens pour la paix. Cette ONG dénonce tant le régime que le recours aux armes par ses opposants.

Établie en France, tout au long de la dernière décennie Samira s’est évertuée à combattre la "manipulation" d’Assad au sein des minorités. Cette scientifique fait partie des chrétiens qui se sont dressés contre le régime dès le début de la révolution. Comme le chirurgien Haissam Saad, arrêté et torturé pour avoir soigné un manifestant en 2012. Il a survécu de justesse aux sévices infligés. Son coreligionnaire, l’activiste politique Bassam Gayth, lui, y a succombé.

Des opposants issus de la minorité chrétienne brisent le silence au sujet du régime syrien

Diviser pour mieux régner

Ce régime "pleure sur le sort des chrétiens mais les emprisonne et les tue quand ils s’opposent à lui", résume l’ancien diplomate Ignace Leverrier dans le blog du journal Le Monde dédié à la Syrie.

Cela ne surprend guère Mazen Darwish, avocat syrien. Président du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression, il a été emprisonné de février 2012 à août 2015 et déclaré prisonnier d’opinion par Amnesty International.

"La logique selon laquelle 'tu es avec moi ou tu n’existes pas' n’épargne guère plus les chrétiens que la minorité alaouite", explique-t-il, étant lui-même issu de cette dernière.

Nombre d’alaouites ont d'ailleurs choisi la rébellion, boycottant le recrutement de jeunes dans l’armée, ou organisant une réunion d’opposants alaouites, au Caire en 2013, appelant la communauté à la révolte. La générale alaouite Zubaida al-Meeki a même été la première femme officier à faire défection.

La présence d’alaouites dans les rangs de l’opposition est tout sauf anodine. Leur communauté est tellement associée aux services de renseignements qu’il suffit d’imiter l’accent des régions alaouites pour terroriser quelqu’un au téléphone, remarquent plusieurs Syriens.

Le clan Assad divise pour mieux régner, résument-ils. Cette analyse rejoint celle proposée par Ziad Majed, politologue et professeur à l'American University of Paris : le régime a sciemment alimenté les inimitiés entre communautés.

Dans la majorité sunnite des campagnes, "le système Assad a instillé une haine contre les alaouites", associés au régime dans l’inconscient collectif, regrette l’avocat alaouite, Issa Ibrahim.

Réciproquement, "le régime a entraîné l’ensemble des minorités dans une peur injustifiée vis-à-vis du reste de leurs frères syriens" (sunnites), soupire l’actrice syrienne et alaouite Waha Al-Raheb.

Assad par défaut

Les inquiétudes de ces minorités ne sont pas infondées, objecte toutefois Tigrane Yegavian, membre du comité de rédaction de la revue Conflits.

Dans une Syrie post-Assad, les alaouites n’auraient absolument aucune garantie d’être associés de près ou de loin au pouvoir. Pis, aucun garde-fou ne les préserverait de la vengeance du reste de la société, poursuit l’auteur de "Minorités d’Orient : Les oubliés de l'Histoire".

"Pour la plupart des alaouites et chrétiens, l’adhésion au régime n’est pas tant une affaire de conviction, que de lucidité" poursuit le journaliste : face aux islamistes, Assad apparaît comme un choix par défaut.

Les quartiers chrétiens d’Alep auraient sans doute été effacés, si la ville n'avait été reprise par l’armée syrienne fin 2016, ajoute le franco-syrien.

Les baptisés ne représentaient déjà plus que 8 % de la population en 2011. Moins de la moitié d’entre eux demeure encore en Syrie aujourd’hui.

Les chrétiens et alaouites qui ont accepté de se confier à France 24, eux, ont tous définitivement quitté leur pays. Otages d’une dictature prétendant agir en leur nom, seules deux alternatives se présentaient à eux : le silence ou l’exil.

