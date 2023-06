Moyen-Orient : Oman "se positionne en leader régional" des nouvelles énergies

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Connu principalement pour sa production d’énergies fossiles (pétrole et gaz), Oman prend un virage énergétique : le sultanat investit massivement pour devenir l’un des plus grands producteurs mondiaux d’hydrogène renouvelable d’ici quelques années. En attendant, il se positionne déjà comme un leader des nouvelles énergies dans la région des États pétroliers.

Quand un pays pétrolier-gazier a de grandes ambitions environnementales. Oman, un État niché entre le Yémen, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dispose d’un "énorme potentiel en matière d'hydrogène renouvelable" en vue d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, selon un rapport publié lundi 12 juin par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Avant cela, le pays est déjà en passe de devenir le sixième exportateur mondial d'hydrogène, et le premier au Moyen-Orient, d'ici à 2030. Pourtant, ce sultanat, connu jusqu’à présent pour sa production d’énergies fossiles, fait partie des 30 pays qui produisent le plus de gaz et de pétrole au monde.

"Le pétrole et le gaz représentent aujourd'hui environ 60 % des recettes d'exportation d'Oman, et le gaz naturel domestique assure plus de 95 % de la production d'électricité du pays", souligne d’ailleurs l’AIE.

Mais la donne pourrait rapidement changer. Un mois avant la COP27 en Égypte, fin 2022, Oman a pris un engagement de zéro émission nette et a commencé à réduire l'utilisation des combustibles fossiles dans son bouquet énergétique national.

Le sultanat a aussi annoncé qu’il allait investir 140 milliards de dollars dans l'industrie de l'hydrogène vert ces prochaines années. Une somme colossale si on la compare, par exemple, aux 19 milliards d'euros qui doivent être alloués à la transition énergétique en France pour l’année 2023.

"Oman a une vision à long terme très claire", explique Paolo Frankl, directeur du rapport et chef de la division des énergies renouvelables de l’AIE. "(Les responsables au pouvoir) disent que c'est justement rationnel d’un point de vue économique, et pas seulement environnemental, de planifier et de penser maintenant de ce qu'il faudra faire dans le futur."

Position géographique avantageuse

Le sultanat, dirigé par Haïtham Ben Tarek depuis 2020, se veut ambitieux : Oman veut produire au moins un million de tonnes d'hydrogène par an d'ici 2030, jusqu'à 3,75 millions d'ici 2040 et jusqu'à 8,5 millions d'ici 2050. Cette dernière projection, si elle se concrétisait, serait supérieure à l'actuelle demande totale annuelle d'hydrogène en Europe.

Le pays dispose d’arguments de poids pour mener à bien sa transition énergétique hydrogénée. À commencer par sa situation géographique : ses littoraux sont bordés par le golfe Persique, la mer d’Arabie et le golfe d'Oman, et il y aura besoin de beaucoup d’eau pour assurer de grosses productions d’hydrogène. "Les projets d'Oman dans ce domaine utiliseront des électrolyseurs (qui servent à séparer les molécules d’hydrogène et d’oxygène, NDLR) alimentés par de l'électricité renouvelable pour extraire l'hydrogène de l'eau de mer dessalée", détaille le rapport de l’AIE.

Oman est aussi bien placé sur la carte régionale pour les exportations, pouvant accéder facilement depuis ses littoraux aux principaux marchés d'importation comme l'Europe et le Japon. Le pays bénéficie aussi de ressources solaires photovoltaïques et éoliennes terrestres "de grande qualité", selon l’AIE, ainsi que de vastes étendues de terres disponibles pour des projets à grande échelle.

Pour structurer cette transition, le gouvernement a créé Hydrogen Oman en 2022. Cette entité étatique planifie tous les projets à grande échelle et identifie les territoires qui pourront assurer leur déploiement. Quelque 1 500 km² de terres ont été réservés au développement en matière d'hydrogène d'ici à 2030, selon l’AIE. Et cela pourrait même aller à plus long terme jusqu’à 50 000 km² de territoire tourné vers la production d’énergie renouvelable – soit presque un sixième de la surface totale de ce pays (environ 310 000 km²).

Transport d’hydrogène sous forme d’ammoniac

Autant d’arguments qui font dire à Paolo Frankl qu’Oman "se positionne en leader régional" des nouvelles énergies. "Ce pays initie vraiment une transition énergétique en profondeur. Sur la base des projets qui existent actuellement, le leadership d’Oman (parmi les pays producteurs d’énergies fossiles, NDLR) est très clair, bien que d’autres pays comme l’Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis investissent eux aussi dans les énergies vertes".

Riyad a par exemple commencé à construire une gigantesque centrale – alimentée par de l’énergie solaire et éolienne – pour produire 219 000 tonnes d’hydrogène vert par an à l’horizon 2026. Abu Dhabi, qui sera en charge de l'organisation de la prochaine COP28, a aussi annoncé fin décembre un partenariat avec le géant gazier allemand Uniper pour la construction, aux Émirats arabes unis, d'une usine à hydrogène vert.

Reste un problème : outre sa production, il faut pouvoir transporter tout cet hydrogène produit. Là aussi, Oman semble avoir une longueur d’avance avec des installations déjà fonctionnelles. Mais celles-ci devront être démultipliées ces prochaines années. Selon l’AIE, "les exportations d'hydrogène renouvelable d'Oman seront probablement transportées dans un premier temps sous forme d'ammoniac. Alors qu'Oman exporte déjà environ 200 000 tonnes d'ammoniac par an, sa capacité d'exportation d'ammoniac devrait être 20 à 30 fois supérieure d'ici à 2030 s'il veut devenir un fournisseur international important d'hydrogène."

Dans une époque où la plupart des pays du monde engagent de plus en plus clairement une transition énergétique, Paolo Frankl espère que le modèle d’Oman "servira d’inspiration aux autres".

