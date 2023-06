Cisjordanie : tirs de missiles israéliens et "échanges de tirs très intenses" à Jénine

La ville de Jénine dans le nord de la Cisjordanie est le théâtre de violents combats lundi entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens. D'après le ministère de la Santé palestinien, trois Palestiniens ont été tués lors d'un raid, présenté par l'armée israélienne comme une opération visant à arrêter des "suspects recherchés". .

De violents affrontements ont éclaté lundi 19 juin à Jénine lors d'une incursion israélienne dans cette ville palestinienne du nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée a tiré des missiles depuis un hélicoptère, selon un photographe de l'AFP sur place.

D'après le ministère de la Santé palestinien, trois Palestiniens ont été tués lors du raid, présenté par l'armée comme une opération visant à arrêter des "suspects recherchés". "Un échange de tirs très intense" a eu lieu entre les forces israéliennes et des hommes armés sur lesquels "des hélicoptères de l'armée ont ouvert le feu (...) afin d'aider à l'extraction" de soldats, indique un communiqué militaire.

Un peu plus tôt dans la journée, les forces israéliennes avaient tué un Palestinien à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une incursion ayant également fait 22 blessés, selon l'Autorité palestinienne.

Le gouverneur adjoint de la province de Jénine, Kamal Abou al-Roub, a indiqué à l'AFP que l'armée israélienne était entrée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine aux environs de 4 h (01 h GMT), provoquant des affrontements violents avec des habitants.

Bastion de groupes armés

Le ministère de la Santé a fait état d'un Palestinien tué par balle, non identifié dans l'immédiat, et de 22 personnes blessées, dont la plupart par balles.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, n'a pas commenté ces informations dans l'immédiat.

Bastion de groupes armés palestiniens, le nord de la Cisjordanie est le théâtre d'affrontements souvent meurtriers entre des Palestiniens et les forces israéliennes qui y mènent des incursions fréquentes.

Depuis le début de l'année, au moins 160 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.

