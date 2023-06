Le Drian à Beyrouth : "Nous sommes pour que la France nous aide à débloquer la présidentielle"

Liban

Nommé le 7 juin "envoyé personnel pour le Liban" d'Emmanuel Macron, l’ancien ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian est attendu mercredi à Beyrouth. Pour comprendre ce qu’on attend de sa visite au pays du Cèdre, France 24 a interrogé Michel Moawad, député et ex-candidat à la présidentielle.

L’ancien ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, nommé le 7 juin "envoyé personnel pour le Liban" d'Emmanuel Macron, est attendu à Beyrouth mercredi 21 juin. L’Élysée a indiqué qu’il avait pour mission de "faciliter" une solution "consensuelle et efficace" pour sortir le pays du Cèdre de la crise électorale, dans laquelle il est plongé depuis la fin du mandat de six ans de Michel Aoun, le 31 octobre 2022.

Le 14 juin, le Parlement libanais a une nouvelle fois échoué à élire un président de la République, alors que le pays s’enfonce chaque jour un peu plus dans une crise économique et financière aiguë.

Les 128 députés, réunis pour une 12e séance électorale en sept mois, devaient départager Sleiman Frangié, un ancien ministre de l’Intérieur proche de Damas et soutenu par le Hezbollah, le mouvement politico-militaire chiite, et Jihad Azour, un ancien ministre des Finances qui était jusqu’à la fin de la semaine dernière directeur régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord du Fonds monétaire international (FMI). Ce dernier a obtenu 59 voix, contre 51 voix pour son concurrent.

La visite de Jean-Yves Le Drian intervient quelques semaines après que Paris a semé le trouble en soutenant, en coulisses, Sleiman Frangié. Un soutien au candidat du Hezbollah pro-iranien consenti au nom de la realpolitik en échange de concessions, afin de débloquer la crise politique.

Le député libanais Michel Moawad photographié près de l'entrée principale du Parlement à Beyrouth, le 31 mai 2022. © Anwar Amro, AFP (archives)

Pour comprendre ce qu’on attend au Liban de la visite de l’ancien chef de la diplomatie française, fin connaisseur du dossier libanais, et ce qui se joue politiquement autour de cette présidentielle à Beyrouth, France 24 a interrogé le député Michel Moawad. Ce dernier était il y a encore quelques semaines le candidat de l’opposition à la présidence, avant de se retirer de la course pour favoriser la candidature de Jihad Azour.

France 24 : Qu’attendez-vous de la France, qui, dans un premier temps, a soutenu une équation comprenant l’élection de Sleiman Frangié, le candidat du Hezbollah ?

Michel Moawad : Il y a entre le Liban et la France une relation historique que plus personne n’ignore, et nous tenons à ce que ce pays continue à jouer un rôle positif, surtout dans une période où il y a un désintéressement global pour la cause libanaise. Il faut reconnaître que les Français ont participé à maintenir le Liban sur la table des négociations internationales. Cependant, ces derniers temps, nous avons été en désaccord avec la stratégie française qui a essayé, au nom du pragmatisme, de soutenir un candidat nommé par le Hezbollah en échange de la désignation d’un Premier ministre réformiste, libéral et souverainiste. C’est une formule qui ne fonctionne pas, pis, il s’agit d’une erreur fondamentale car elle reviendrait à accepter une mainmise totale du Hezbollah sur le Liban, et nous l’avons dit à nos partenaires français. Nous savons ce que valent les garanties données par le Hezbollah, qui ne valent que pour ceux qui les croient. La France a été prise à un jeu, sans aucun doute de bonne foi, qui ne répond pas à l’aspiration des Libanais. Nous attendons donc de la visite de Jean-Yves Le Drian une évolution, pour ne pas dire un changement, de la position française, de sorte qu’elle puisse prendre en compte nos appréhensions et l’échec de la logique qui disait que l’élection du candidat du Hezbollah était la seule formule possible. Et même si nous comptons d’abord sur nous-mêmes pour nous en sortir, nous sommes pour que la France nous aide à débloquer la présidentielle prise en otage par le Hezbollah et son parrain iranien, car malheureusement, je pense qu’il faut qu’il y ait un soutien international pour qu’on puisse y parvenir.

Sur le plan politique, considérez-vous avoir remporté, avec vos alliés, la manche présidentielle du 14 juin, même si Jihad Azour n’a pas été élu ?

L’opposition à laquelle j’appartiens a enregistré une victoire partielle, parce que le Hezbollah n’a pas réussi à nous imposer son candidat Sleiman Frangié. En effet, 77 députés sur 128 ont dit non au Hezbollah. Et ce, malgré toutes ses menaces et ses tentatives de faire interférer des puissances régionales et internationales pour soutenir son candidat. Je dis victoire partielle car celle-ci aurait été totale si Jihad Azour avait obtenu une majorité de 65 voix. C’est pour cela que j'adresse un appel aux députés qui ont dit non au Hezbollah sans pour autant voter en faveur de notre candidat. Je pense précisément aux six parlementaires de l’opposition qui ont voté en faveur de l’ancien ministre Ziad Baroud, qui a expressément demandé à ce que personne ne vote pour lui, tandis que huit autres élus ont préféré inscrire un slogan sur leur bulletin de vote. Politiquement, le message aurait été beaucoup plus fort si l’on s’était réuni autour d’un candidat commun plutôt que de disperser nos voix dans des victoires partielles.

Comment comptez-vous remporter ce bras de fer présidentiel ? Existe-t-il un plan B à la candidature de Jihad Azour ?

En prenant en compte les déclarations d’un certain nombre de députés, avant et après la séance électorale du 14 juin, il était clair que Jihad Azour allait être élu à la majorité simple au second tour s’il n’y avait pas eu un défaut de quorum provoqué par le Hezbollah et ses alliés. C’est pour cela que je pense qu’il est hors de question que nous allions chercher un plan B. Bien au contraire, il faut consolider ce regroupement autour de notre candidat et travailler pour convaincre les quelques députés récalcitrants de nous rejoindre. Nous ne pouvons pas passer notre temps à chercher des plans A, B, C, D et E pendant que le Hezbollah continue à soutenir un candidat, qui est clairement refusé par la majorité des Libanais et de leurs députés. Notre candidat est un modéré qui est soutenu par presque la totalité des forces politiques chrétiennes, y compris par leur allié politique, le Courant patriotique libre de l’ancien président Michel Aoun, et par des partis qui appartiennent à différents camps, comment peuvent-ils le considérer comme un candidat de défi ? Cela veut clairement dire que le Hezbollah refusera tout candidat qui n’est pas le sien. Le résultat de la dernière séance doit poser la question de l’après-Frangié, pas celle de l’après-Azour. Soyons très clair, nous n’accepterons pas un candidat imposé par le Hezbollah et son parrain iranien, et ce, quel qu'en soit le coût. Le prix d’accepter un tel diktat sera bien plus élevé pour l’avenir du pays et nous le dirons à Jean-Yves Le Drian.

Ce bras de fer politique autour de la présidence risque de durer encore longtemps. Lors de la dernière présidentielle, le pays du Cèdre était resté sans président pendant vingt-neuf mois. À qui profite la vacance au pouvoir, sachant qu’aucune nouvelle séance électorale n’a été convoquée par le président du Parlement ?

Plus l’État est faible, plus le Hezbollah se renforce. La vacance présidentielle représente l'affaiblissement et la paralysie de l’État. C’est pour cela que ce parti préfère une vacance présidentielle, qui, quelque part, ne le dérange pas parce qu’elle affaiblit les institutions. Ou alors il veut imposer un président de la République qui le représente ou qui soit otage de son projet milicien et géopolitique, de sorte qu’il n’ait ni la volonté ni la capacité de poser les problématiques et d’essayer de les régler, afin de parvenir à un renforcement progressif de l’État libanais et de la souveraineté nationale.

