Biens mal acquis : saisies opérées sur le patrimoine français du gouverneur de la Banque du Liban

La cour d'appel de Paris a confirmé, mardi, douze saisies opérées sur le patrimoine attribué au tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Riad Salamé et soupçonné d'avoir été frauduleusement acquis, une étape décisive en vue d'un éventuel procès.

Les problèmes judiciaires s'accumulent pour le gouverneur de la Banque du Liban. La cour d'appel de Paris a confirmé, mardi 4 juillet, les saisies opérées sur le patrimoine attribué à Riad Salamé et soupçonné d'avoir été frauduleusement acquis. Selon des sources proches du dossier, la chambre de l'instruction a confirmé la validité des 12 saisies opérées sur le patrimoine immobilier et bancaire en Europe de celui qui dirige la BDL depuis 1993.

Le camp du gouverneur contestait toute une série de saisies opérées par la France et dont la valeur se chiffre en dizaines de millions d'euros : appartements dans le XVIe arrondissement parisien ou sur les Champs-Élysées, au Royaume-Uni, en Belgique, comptes bancaires...

Ce patrimoine aurait été acquis via un montage financier complexe et un détournement massif de fonds publics, qui fait l'objet de plusieurs enquêtes européennes et d'une enquête au Liban.

"Alors que les recours avaient été annoncés à grand bruit, cette confirmation effrite un peu plus la défense du clan Salamé, tout en consolidant une procédure déjà très lourde. La procédure marque une avancée certaine", se sont félicités Me William Bourdon et Vincent Brengarth, avocats de l'association Sherpa et du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CPVCL), parties civiles.

"C'est un point d'étape de la procédure. Après tant d'actes à charge, il y aura des actes à décharge et des décisions favorables. Nous formons un pourvoi en cassation" a répliqué Me Pierre-Olivier Sur, avocat du gouverneur de la BDL, sollicité par l'AFP.

L'enjeu était important : dans ses réquisitions, le parquet général de la cour d'appel avait demandé confirmation des saisies, estimant que si elles étaient annulées, cela priverait la France en cas d'éventuelle condamnation un jour de "toute perspective de confiscation" des biens.

Mandat d'arrêt international

"C'est le nerf de la guerre", avait commenté un protagoniste du dossier à l'AFP. "C'est la principale action concrète possible dans ce dossier", avait ajouté une source proche du dossier.

Après sa non-parution à une convocation de la justice française le 16 mai, Riad Salamé fait en effet l'objet depuis le même jour d'un mandat d'arrêt international émis par la juge d'instruction financière chargée de ce dossier.

Mais le Liban refuse d'extrader ses ressortissants et les juge sur son sol s'ils sont condamnés à l'étranger, ce qui rend peu probable la perspective qu'il soit présent à un éventuel procès en France.

Après réception de la notice rouge d'Interpol, basée sur ce mandat d'arrêt, la justice libanaise lui a interdit de quitter le pays du Cèdre et a saisi ses deux passeports libanais et français.

Depuis le début de l'année, des juges européens, dont la magistrate française, se sont rendus à trois reprises au Liban pour l'interroger, ainsi que ses proches, dont son frère Raja Salamé.

Le gouverneur, qui est très lié à la classe politique de son pays qui affronte une grave crise monétaire depuis 2019, continue d'assumer ses fonctions à la tête de la BDL et a évoqué en mai des accusations "infondées". Son mandat s'achève en juillet.

Les investigations ont démarré en France par deux plaintes de l'association Sherpa et du Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban, constitué par des épargnants spoliés lors de la crise qui frappe le pays depuis 2019.

Après une enquête préliminaire, le Parquet national financier (PNF) a ouvert le 2 juillet 2021 une enquête judiciaire contre X pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs.

Outre Riad Salamé, au moins trois personnes sont à ce jour mises en cause dans l'information judiciaire française : Anna K., une proche de Riad Salamé, soupçonnée d'être l'une de ses prête-noms en France ; Marwan Kheireddine, ancien ministre et actuel patron de la banque privée Al-Mawarid ; l'ex-bras droit du gouverneur, Marianne Hoayek.

En mars 2022, la France, l'Allemagne et le Luxembourg avaient gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais soupçonnés d'appartenir à Riad Salamé.

