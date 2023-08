Violences entre Palestiniens au Liban : "Pas de dimension idéologique", mais des rivalités locales

Plus d’une dizaine de Palestiniens sont morts au Liban depuis le 29 juillet, et une quarantaine d’autres ont été blessés. Ces combats opposant des factions rivales, se sont déroulés au sein du camp le plus peuplé du pays, Aïn el-Heloué. Comment expliquer ces violences ? Entretien avec le politologue libanais Ziad Majed.

Des militants du Fatah lors de la procession funéraire d'Abu Ashraf al-Armoushi, le commandant de la sécurité nationale palestinienne de la région de Saïda au Liban. Il a été tué la veille dans le camp de réfugiés voisin, Ain el-Hilweh, le 31 juillet. © Mohammad Zaatari, AP

Publicité Lire la suite Des Palestiniens... qui font feu sur d’autres Palestiniens. Depuis le 29 juillet, onze d’entre eux ont trouvé la mort et 40 autres ont été blessés dans de violents combats qui secouent la “capitale” des réfugiés palestiniens au Liban, Aïn el-Héloué, dans le sud du pays. Deux mille personnes ont été contraintes de fuir le camp indique l'UNRWA, programme d'aide de l'ONU aux réfugiés palestiniens, lundi 30 juillet. Les affrontements opposent des combattants du Fatah, principale organisation palestinienne, dirigée par le président Mahmoud Abbas, à des groupuscules islamistes. L’étincelle ? L’assassinat d’un homme appartenant à un de ces clans. Cinq membres du Fatah, dont un haut responsable sécuritaire, ont ensuite été tués dans une embuscade. Les affrontements se sont poursuivis lundi, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu la veille au soir. Des obus sont tombés à l'extérieur du camp, semant l’inquiétude parmi les Libanais de la ville de Saïda, et un soldat a été blessé. Mais en vertu d'un accord de 1969, l'armée nationale n'est pas autorisée à se déployer dans les camps palestiniens du pays, où la sécurité est assurée par des factions palestiniennes. Partie nord du camp de réfugiés palestiniens d'Aïn el-Héloué, dans la ville côtière de Sidon, au sud du Liban, le 1er août 2023. © Mahmoud Zayyat, AFP Les réfugiés établis dans ce pays sont majoritairement issus des populations qui ont fui le nord de la Palestine mandataire en 1948, année où naquit l’État hébreu. Hyper marginalisés sur les plans sociaux et économiques, 250 000 Palestiniens résident aujourd’hui au pays du Cèdre, selon les estimations de l'ONU. Dans les camps où ils s’entassent, les affrontements armés constituent pour les Palestiniens un défi supplémentaire. Quelles sont les racines de ces violences ? Décryptage avec Ziad Majed, libanais, politologue et professeur à l’université américaine de Paris. France 24 : Qui sont ces factions islamistes, et pour quelles raisons sont-elles en conflit avec le Fatah ? Ziad Majed : Il s'agit de groupuscules liés à des quartiers, et non des structures politiques. Ils ne se coordonnent pas nécessairement entre eux, mais peuvent occasionnellement présenter un front uni lors de combats, et ainsi empêcher un groupe rival de s’installer sur leurs territoires. Ces groupuscules se sont alliés contre le Fatah, mais le conflit qui les oppose à celui-ci demeure local. Ils n’ont ni présence, ni projet politique au-delà des quartiers qu’ils contrôlent dans le camp. Sans véritable stratégie, ces jeunes dits islamistes, soudés autour de chefs ou d'imams locaux, se prêtent au trafic d’armes. Ces “enfants du coin” cherchent à défendre leurs bastions, à se présenter comme incontournables au sein du camp d'Aïn el-Héloué. Face à eux, le Fatah, qui n’est plus la seule référence politique, est lui-même affaibli par ses divisions internes et par la concurrence du Hamas. Le Fatah, représentant historique des Palestiniens, s’efforce d’imposer son autorité dans l’ensemble des territoires où ils vivent, y compris dans les camps de réfugiés au Liban. Dans les conflits actuels, il n’y a donc pas de dimension idéologique, mais plutôt une question d'autorité, localisée. Des affrontements ont souvent lieu à Aïn el-Héloué. Comment l'expliquez-vous ? Parce qu'ici, la fragmentation politique des Palestiniens s’inscrit ici dans un espace de souffrance extrême. C’est l’un des plus importants camps de réfugiés palestiniens : 60 000 personnes y vivent aujourd'hui, sur une surface qui ne dépasse pas les 2 km2. Aux habitants historiques de 1948, expulsés de Galilée par les Israéliens, s’y sont agglomérés d’autres flux de réfugiés, tels les Palestiniens fuyant le camp de Yarmouk en Syrie, à partir de 2012. Depuis les années 80, celui d'Aïn el-Héloué a, en outre, été ravagé à maintes reprises par des guerres multiples : israélo-palestinienne lors de l’invasion israélienne du Liban en 1982, mais aussi des conflits libano-palestiniens, ou inter-palestiniens au sein du camp. Une concentration de misère sur une surface réduite donc. Et sans perspectives, ni possibilité d’expansion : selon les accords passés avec l’État libanais, les camps établis en 1948 n’ont pas le droit d’acquérir plus d’espace. L’effondrement général de l’économie libanaise aggrave l’asphyxie du camp des réfugiés. Et ce d'autant plus que les Palestiniens sont interdits de quelque soixante-dix professions au Liban. Comment les autorités libanaises gèrent-elles les défis notamment sécuritaires que représentent ce camp ? Les autorités négocient parfois des compromis avec les factions palestiniennes locales, qui leur livrent des individus recherchés par la justice libanaise. Du fait des armes qui circulent à l'intérieur du camp, l'armée libanaise maintient un blocus militaire autour du site. L'État libanais préfère donc assiéger le camp, gérer la question palestinienne selon une approche sécuritaire, plutôt que de réfléchir à une solution politique et socio-économique, qui aurait peut-être pu changer la donne si elle avait été adoptée dès le début. Mais côté palestinien, il n'y a pas, depuis les années 1990, de direction unie à même de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires : cette fragmentation politique n'aide pas non plus à prendre un chemin qui éviterait d'avantage de tragédies aujourd'hui.