Explosions au port de Beyrouth : trois ans après la tragédie, le long chemin vers la justice

Imbroglio judiciaire

Trois ans après les explosions meurtrières survenues au port de Beyrouth, les familles et les proches des victimes restent privés de justice au Liban. Toutefois, le bureau d’accusation mis en place par l’Ordre des avocats de Beyrouth, dès le lendemain des explosions, parvient, grâce à une stratégie d’internationalisation des actions civiles, à avancer sur le chemin de la vérité avec la condamnation, en juin, à Londres, d’une mystérieuse société enregistrée au Royaume-Uni.

"Pour la justice et la responsabilité, nous persévérons." C’est le slogan choisi par les proches des victimes pour les commémorations, trois ans après la catastrophe, de la double explosion survenue le 4 août 2020 dans le port de Beyrouth, qui a fait au moins 220 morts, plus de 6 500 blessés et ravagé la capitale libanaise.

Les organisateurs ont appelé les Libanais à participer massivement aux manifestations prévues dans le pays et à l’étranger pour empêcher que cette cause ne tombe dans l’oubli.

Ces explosions cataclysmiques avaient été provoquées par un incendie dans le hangar où étaient stockées des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, sans mesure de sécurité depuis leur déchargement dans le port de Beyrouth en 2013. Depuis le drame, les familles sont en quête de justice et vérité, appuyées dans ce combat par un bureau d’accusation mis en place par l’Ordre des avocats de Beyrouth.

"Quand les explosions ont eu lieu, aucune des composantes de l'État libanais n’a réagi, rappelle Me Nasri Diab, professeur des Facultés de droit et avocat aux barreaux de Beyrouth et de Paris. Seules des initiatives privées ont vu le jour, parmi lesquelles la mise en place d’un bureau d’accusation à la disposition des victimes et des représentants de victimes décédées, composé d’une vingtaine d'avocats, dont je fais partie, qui travaillent gracieusement depuis trois ans".

L'enquête paralysée

Dès le début, la philosophie de ce bureau est "d'essayer d'obtenir justice au Liban", précise l’avocat, qui en est l’un des cofondateurs. "Nous avons présenté au pénal une plainte au nom de chacune des victimes qui nous ont donné procuration, soit 1 200 plaintes qui ont été évidemment regroupées par la suite en un seul dossier principal qui est devant le juge d'instruction Tarek Bitar."

Or l'enquête menée au Liban par ce juge, en poste depuis deux ans et demi, reste paralysée par les multiples recours en dessaisissement et en invalidation déposés contre lui par d'anciens ministres et députés visés par des poursuites.

Accusé par une partie de la classe politique d’outrepasser ses fonctions, cible de pressions intenses, Tarek Bitar n’a pas obtenu la levée des immunités de plusieurs anciens élus et responsables sécuritaires qu'il souhaite interroger.

Tarek Bitar, juge d’instruction près la Cour de justice dans l’affaire de la double explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth. © Capture d'écran via NNA

Après avoir relancé son enquête en janvier, après 13 mois de suspension, il s’est retrouvé au cœur d’une bataille judiciaire qui l’oppose au procureur général près la Cour de cassation, le juge Ghassan Oueidate.

Ce dernier accuse Tarek Bitar, qui l’a mis en cause dans l’affaire du port, "d’usurpation de pouvoir" et de "rébellion contre la justice". Ghassan Oueidate avait même interdit aux fonctionnaires du parquet de cassation de faire suite aux demandes du juge instructeur, et a ordonné, le 25 janvier, la libération des 17 individus encore en détention provisoire dans le cadre de l’affaire.

" L’objectif était que la justice soit rendue quelque part "

"Il y a eu ces dernières années un certain nombre de manœuvres dilatoires de la part de la part des personnes poursuivies par le juge Tarek Bitar, ou des demandes de récusation, des demandes de suspicions légitimes contre lui, etc., résume Nasri Diab. Donc nous sommes nous-mêmes en train de nous battre en essayant de réfuter chacune de ces actions séparément. Il y en a une quarantaine et vous ne pouvez pas imaginer le volume de travail que représente ces batailles secondaires".

Toutefois l’avocat entend rappeler qu’il y a eu, dans le cadre du bras fer politico-judiciaire, des dizaines de juges qui ont été saisis à un titre ou à un autre et qui ont rendu des décisions courageuses.

"Avant que la machine ne se grippe, il y a eu des demandes de récusation contre le juge Bitar qui ont été rejetées, et nous avons vu des juges qui ont eu le courage de prendre une décision de saisie conservatoire des biens de deux ministres qui sont directement concernés dans le dossier, ajoute-t-il. D’autres magistrats ont pris des décisions dans des sous-dossiers, et tout cela prouve que nos espoirs d'obtenir justice au Liban étaient bien fondés".

En parallèle de l’enquête libanaise, le Bureau d’accusation du barreau de Beyrouth s’est tourné vers l’étranger en cherchant à poursuivre toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées dans le dossier devant des juridictions étrangères jouissant de la compétence judiciaire internationale. Et ce, sur la base de la nationalité des victimes, de la localisation du siège des personnes morales ou du domicile des personnes physiques concernées, ou d’autres éléments de rattachement.

"Nous avons essayé de voir quels sont les tribunaux nationaux étrangers qui peuvent être compétents et préconisé les actions civiles afin d'obtenir un dédommagement pour les victimes que nous représentons, précise Nasri Diab. Nous nous sommes gardés d’aller au pénal international afin de ne pas parasiter le procès pénal libanais".

Au-delà de l'aspect purement pécuniaire, "l’objectif était que la justice soit rendue quelque part contre un des maillons de la chaîne responsable de l’explosion, souligne-t-il. Donc nous ne sommes pas trop ambitieux, nous nous gardons de dire que nous voulons pouvoir déterminer la responsabilité de tous les maillons de la chaîne, parce que c'est une chaîne immense composé de 1 000 acteurs."

Une mystérieuse société anglaise

C’est dans ce contexte que Nasri Diab opte pour le Royaume-Uni et son système judiciaire. "J’ai sélectionné ce pays parce que la société Savaro Ltd, dont le nom apparaît dans les documents d'achat et de transport de la cargaison de nitrate d’ammonium qui a explosé dans le port de Beyrouth, est une société anglaise qui a été constituée en 2006 et dont le siège social se situe en Angleterre", décrypte-t-il.

L'implication de cette société de négoce en produits chimiques est révélée en janvier 2021, par le journaliste d'investigation libanais Firas Hatoum, sur la chaîne al-Jadeed. Il dévoile que Savaro Ltd est à l’origine de la commande de nitrate d'ammonium à une usine géorgienne, en juillet 2013.

Au cours de ses recherches, le journaliste découvre les liens de Savaro Ltd avec le régime syrien : société-écran basée à Chypre, Savaro s'avère domiciliée à la même adresse que la société Hesco Engineering and Construction, appartenant à un homme d'affaires russo-syrien lié au régime de Bachar el-Assad. En creusant davantage, le journaliste apprend que Savaro Ltd est enregistrée au Royaume-Uni et partage la même adresse que la société IK Petroleum Industrial Company Limited, créée moins d'un mois avant l'émission du bordereau d'exportation de la cargaison de nitrate d'ammonium. Cette dernière appartient à un autre homme d'affaires russo-syrien proche de Damas, et dont le propre frère, sous sanctions américaines, est accusé d’être lié à une tentative, en 2013, d’import de nitrate d’ammonium vers la Syrie sous embargo.

C’est ainsi, après la sélection de quelques victimes, qu’une plainte civile est déposée le 2 août 2021 devant la Haute cour de justice de Londres contre Savaro Ltd, par Melhem Khalaf, l’ancien bâtonnier de Beyrouth et actuel député, en coopération avec le cabinet de l’avocat et ancien ministre libanais Camille Abousleimane.

"Il fallait agir vite parce qu'en janvier 2021, nous avons découvert que Savaro Ltd tentait de se mettre en liquidation pour échapper à tout, confie Nasri Diab. Le barreau de Beyrouth a pris les mesures administratives nécessaires auprès du registre de commerce de Londres pour s’opposer in extremis à cette demande d'auto-liquidation, ce qui a permis le procès contre Savaro Ltd." La liquidation de la société aurait rendu impossible toute poursuite.

En juin 2023, après un premier jugement rendu en février de la même année établissant la responsabilité civile de la société Savaro Ltd, la Haute cour de justice ordonne le paiement de plus d'un million de dollars d'indemnisation pour les quatre personnes, victimes et proches des victimes concernées. Une décision saluée comme une victoire par les victimes et leurs défenseurs légaux.

"Cette condamnation est importante, elle représente une grande victoire, parce que depuis les explosions, il n'y avait eu aucune décision de justice définitive contre aucun des maillons de la chaîne impliquée", souligne Nasri Diab.

" On ira la prendre même en Chine cette justice, si elle est disponible là-bas "

"Lors de la dernière audience qui s'est déroulée à Londres, j'ai remercié le juge anglais lui disant que j'aurais aimé être devant un juge libanais en train de rendre la justice sur le fond, relate Nasri Diab. Mais bon, on ira la prendre même en Chine cette justice, si elle est disponible là-bas".

Depuis cette décision, le Bureau d’accusation cherche à faire exécuter le jugement alors que l’identité des bénéficiaires économiques finaux de Savaro Ltd reste inconnue. Et ce, alors même qu’en janvier 2021, deux parlementaires britanniques avaient réclamé une enquête sur Savaro Ltd qui aurait dû fournir au registre des sociétés les noms de ses propriétaires.

En juin 2022, la Haute cour de justice de Londres a sommé la société de révéler l’identité de ses propriétaires. En vain : la femme mentionnée comme propriétaire de la société a admis par mail auprès de l'agence Reuters qu'elle agissait au nom d'un autre propriétaire effectif, mais a refusé de divulguer son identité.

Durant le procès de Londres, les actionnaires de Savaro Ltd ont transféré la propriété de leurs actions à un ressortissant ukrainien, résidant en Ukraine, "comme ceci est établi dans le dossier de la société auprès du Registre de commerce anglais", indique Nasri Diab.

En attendant la levée de ce mystère, le Bureau d’accusation, conforté dans sa stratégie à Londres, entend poursuivre dans la voie de l’internationalisation des actions civiles.

Il suit notamment de près l’enquête ouverte en France en août 2020, du fait de la présence de deux ressortissants français parmi les victimes, confiée à deux juges d'instructions du pôle accidents collectifs du tribunal judiciaire de Paris.

Le 18 janvier, le juge Tarek Bitar s'est entretenu avec une délégation judiciaire française venue au Liban dans le cadre de leurs investigations.

"Nous pensons rentrer dans le dossier français pour assister les parties civiles au dossier d'instruction, donc sans qu'on soit directement mêlé, conclut Nasri Diab. En outre, je suis en train de chercher d'autres juridictions nationales à l’étranger et j’ai déjà en tête le Canada parce qu’il y a un certain nombre de victimes binationales détentrices d’un passeport de ce pays".

