La chaîne franceinfo fête ses 5 ans

Depuis le lancement de la chaîne franceinfo le 1er septembre 2016, le partenariat avec France 24 a permis la création et la diffusion de nombreuses émissions.

Dans "Le monde dans tous ses États", les journalistes de franceinfo et France 24 décryptent, en compagnie d'un(e) invité(e), l'actualité politique et géopolitique d'un pays, à travers des reportages et analyses des correspondants.

"Pas 2 quartier" est un programme participatif qui raconte le quotidien dans les quartiers populaires français, en s'appuyant sur des images tournées par les habitants. "C’est aussi un signe fort de l’audiovisuel public de raconter les quartiers autrement, loin des clichés qui réduisent la réalité", explique Ségolène Malterre, qui présente ce programme aux côtés de Wassim Nasr.

Caroline de Camaret présente chaque week-end la chronique "Drôle d’Europe", autour de la marche de l’Europe.

Le partenariat entre franceinfo et France 24 se traduit également par une reprise des reportages réalisés par les correspondants de France 24 partout dans le monde.

Il y a aussi trois "JT du monde" quotidiens, ainsi que cinq ou six duplex par jour sur des sujets d’actualité internationale.

Enfin, chaque nuit, de minuit à 6 h 30, franceinfo diffuse l’antenne de France 24.

