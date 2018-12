Il était un élève dissipé. Il devient champion de monde de lecture rapide. Rencontre cette semaine avec le professeur Mohamed Koussa dans son 93 natal.

Cette semaine, Mohamed Koussa a décidé de nous raconter son histoire. L'élève dissipé est devenu champion de France et champion du monde de lecture rapide, une discipline qui consiste à lire le plus rapidement possible une œuvre non publiée et à répondre le plus précisément possible à une série de questions.

Aujourd'hui, le professeur de français et d'histoire-géographie quadragénaire enseigne à La Courneuve, dans son 93 natal. Au quotidien, il fait appel à de nouvelles techniques de mémorisation et de concentration pour aider ses élèves dans leurs études.

En 2018, il a lancé sa formation "Les clés du Savoir". Étudiants, cadres ou encore chômeurs s'y retrouvent pour améliorer leurs capacités d'apprentissage.

Voyage dans les dédales du cerveau, c'est le nouveau Pas 2 Quartier.