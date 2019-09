À Lille-Sud, les femmes ont l'esprit de corps

Bénédicte Deleplanque

Alors qu'en France, 51 % des femmes pratiquent une activité sportive, seule une sur trois le fait dans les quartiers prioritaires. Pour convaincre les femmes de se remettre au sport, la Brésilienne Alessandra Machado donne des cours non mixtes et non compétitifs, dans différents quartiers de Lille-Sud.