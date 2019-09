Montpellier : à la Paillade, du pain et des débats

À Montpellier, des "agoras" citoyennes sont organisées plusieurs fois par an dans le quartier de la Paillade ou sur la place de la Comédie. C'est une occasion rare de donner la parole à ceux qui le souhaitent et de renouer le dialogue entre le centre et la périphérie.