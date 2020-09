Génération climat : les activistes en herbe qui veulent inventer un monde meilleur

Reporters © France 24

Par : Karina Chabour Suivre 19 mn

À l’instar de la suédoise Greta Thunberg, de jeunes français se mobilisent pour la planète. Un combat pour un monde plus vert, mais aussi plus juste et plus responsable. Avec des marches, des actions dénonçant la publicité ou encore des blocages symboliques, ils veulent interpeller gouvernement et opinion sur l’urgence climatique et sociale. Qui sont ces activistes en herbe qui entendent montrer l’exemple et faire changer nos comportements ? Quelles sont leurs motivations et en quoi diffèrent-ils de leurs aînés ? Portraits croisés signés Karina Chabour.