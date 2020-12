Vaccins contre le Covid-19 : un cinquième de la population mondiale devra attendre 2022

Une étude américaine pointe l'inégalité d'accès aux vaccins en fonction des pays. © Olga Maltseva, AFP

Plus d'un cinquième de la population mondiale devrait attendre au moins jusqu'à 2022 pour avoir accès à un vaccin contre le coronavirus, avertissent mercredi des chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Selon cette étude, la moitié des doses potentielles pour 2021 ont été réservées par les pays les plus riches.