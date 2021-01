Covid-19 : la barre des 100 millions de cas dans le monde a été franchie

Devant le Royal London Hospital, à Londres, le 26 janvier 2021. © Hannah McKay, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 7 mn

Plus de 100 millions de personnes ont officiellement été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde, où restrictions et confinements destinés à enrayer la pandémie sont de plus en plus contestés, parfois avec violence.