Après sept mois de voyage, le rover Perseverance va se poser sur Mars

Au terme d'un voyage de sept mois, le robot Perseverance de la Nasa doit se poser jeudi sur Mars dans le cadre d'une mission destinée, entre autres, à rechercher des traces de vie ancienne sur la planète rouge.

Jour J pour le rover Perseverance. Lancé en juillet par la fusée Atlas 5, qui avait décollé de la base de Cap Canaveral en Floride, le rover nouvelle génération à six roues doit atterrir, jeudi 18 février à 20 h 55 GMT (21 h 55, heure de Paris), sur le cratère Jezero, une zone où de l'eau aurait été présente il y a environ trois milliards d'années.

Les images de l'arrivée du robot sur la planète rouge, à une vitesse d'environ 19 300 km/h, seront retransmises en direct sur plusieurs plateformes : la chaîne Dailymotion du CNRS, les chaînes YouTube et Twitch du Cnes, la chaîne YouTube d'Arte, et celle de la Cité des sciences et de l'industrie, en partenariat avec l'Observatoire de Paris-PSL, avec les éclairages de scientifiques et astronautes.

Dans ce cadre, Emmanuel Macron doit se rendre au siège parisien du Centre national d'études spatiales (Cnes) pour assister à l'atterrissage en direct.

Le chef de l'État profitera de cette visite pour s'entretenir avec des chercheurs et des astrophysiciens, ainsi que par visioconférence avec l'astronaute Thomas Pesquet, actuellement en plein préparatifs aux États-Unis pour son deuxième envol, en avril, vers la Station spatiale internationale (ISS).

"Sept minutes de terreur"

La phase la plus critique de l'atterrissage durera sept minutes, "sept minutes de terreur" selon l'expression de la Nasa.

Plus grand et plus sophistiqué que ses prédécesseurs, Perseverance, dont la mission sur deux ans est évaluée à 2,7 milliards de dollars, est capable de prélever des échantillons de roches qui seront analysés ensuite sur Terre.

Ce véhicule, le plus gros et le plus avancé jamais envoyé sur la planète rouge, est équipé d'une caméra superpuissante, la SuperCam, mise au point par un consortium de laboratoires, dont l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP) et le Cnes.

Son but est d'analyser le sol, de rechercher d'éventuelles traces de vie passée et d'examiner la possibilité d'une exploration humaine de Mars.

