L'actu en dessin : un an après, la pandémie poursuit sa course folle sur la planète

© Osama Hajjaj, Cartooning for Peace.

Un dessin du caricaturiste Osama Hajjaj, originaire de Jordanie et membre du collectif Cartooning for Peace.

Un an après le début de la pandémie, le Covid-19 continue d'inspirer les caricaturistes du monde entier. Cette semaine, le dessinateur de presse jordanien Osama Hajjaj livre la représentation qu'il se fait de la crise sanitaire qui touche toujours l'ensemble de la planète.

Les pays et leurs frontières tendent toujours à disparaître sous le poids du Covid-19 après plus d'une année de pandémie, c’est ce que suggère le dessinateur jordanien Osama Hajjaj à travers sa caricature de la planète, épluchée comme une orange, sous laquelle on découvre le coronavirus.

Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré que le monde se trouvait bien face à une "pandémie", après avoir alerté dès la fin janvier du danger du virus, apparu à Wuhan (Chine) en novembre 2019.

Depuis, les vies de chacun ont basculé : confinements, gestes barrières, masques, distanciation sociale, réduction des déplacements, télétravail, chaos politique, économique et social, creusement des inégalités… et 2,6 millions de victimes dans le monde (dont un demi-million aux États-Unis, pays le plus touché).

Si des signes encourageants se multiplient ces derniers mois avec l’arrivée de vaccins aux quatre coins de la planète et les nombreux lancements de campagne de vaccination, la pandémie demeure et inquiète.

Elle inspire aussi les caricaturistes de l'ensemble du Globe, à l'instar d'Osama Hajjaj, dessinateur de presse jordanien, qui collabore au quotidien jordanien Alquds. Il est très connu dans son pays ainsi que dans l’ensemble du monde Arabe. Il est aussi membre du collectif Cartooning for Peace.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

