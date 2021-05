La pandémie de Covid-19 "aurait pu être évitée", selon des experts indépendants

Des employés d'une entreprise funéraire ferment le cercueil d'une personne décédée du Covid-19 dans un hôpital à Mulhouse, le 5 avril 2020. © Sébastien Bozon, AFP

Un rapport réalisé par des experts indépendants mandatés par l'Organisation mondiale de la santé, et publié mercredi, affirme que la pandémie de Covid-19 "aurait pu être évitée". En cause, "une myriade d'échecs, de lacunes et de retards".