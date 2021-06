Les astronautes Thomas Pesquet et Shane Kimbrough prêts à s'élancer dans le vide spatial

👨‍🚀 Programme du jour pour @astro_kimbrough et moi : on sort dans le vide, je vais être transporté par un bras robotique en tenant des panneaux solaires de 3m de long, on va les brancher ⚡ et retourner dans la @space_station 6h30 plus tard. À ce soir 👋

⏯ https://t.co/F9tPIBmyVN pic.twitter.com/3G5Cn4U3o2