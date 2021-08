L'actu en dessin : du Nord au Sud, la planète en lutte contre les phénomènes climatiques extrêmes

Les pays du sud et du nord de l'Europe sont frappés par différentes conséquences du réchauffement climatique, à l'instar des incendies en Grèce et des inondations qui ont récemment eu lieu en Allemagne et en Belgique.

Depuis le début de l'été, une série d'événéments climatiques extrêmes a frappé plusieurs pays du monde, à l'instar des États-Unis, de la Grèce ou encore de l'Allemagne. L'Europe paraît ainsi divisée en deux zones : le Nord en proie aux inondations et aux pluies diluviennes et le Sud luttant contre des incendies et des températures caniculaires.

Alors que la planète poursuit sa bataille contre la pandémie de Covid-19, une autre réalité est venue, cet été, bouleverser les populations et les États : les conséquences du changement climatique.

À travers le monde, les catastrophes climatiques se multiplient et prennent des formes différentes entre les pays du Nord et du Sud : en Europe par exemple, la Grèce et la Turquie font face à des incendies spectaculaires tandis que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont subi de plein fouet des inondations dévastrices. Pour les experts, il n'y a pas de doute : cette vague d'intempéries est une illustration concrète du changement climatique.

Face à ces phénomènes extrêmes, la communauté internationale n'a pas d'autre choix que soutenir la lutte contre le réchauffement climatique. Les délégués de 195 pays ont, par exemple, approuvé vendredi les nouvelles prévisions des experts climat de l'ONU (Giec). Elles ne seront toutefois pas dévoilées avant lundi, a annoncé le Giec sur Twitter. Ce rapport arrive à trois mois de la conférence climat de l'ONU COP26 à Glasgow, en Écosse, cruciale pour l'avenir de l'Humanité.

Né au Congo en 1958, Pierre Kroll est le dessinateur attitré du quotidien belge Le Soir et de l’hebdomadaire Ciné-Télé-Revue. Ses dessins se retrouvent dans d’innombrables périodiques et publications. Il dessine aussi en direct tous les mercredis soir sur la RTBF dans l’émission À votre avis, le débat politique hebdomadaire. Pierre Kroll monte également sur scène, notamment en Belgique, à Paris et à Kinshasa, où il présente son premier spectacle sur les enjeux de son métier.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

