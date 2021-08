Naissance de deux lynx boréal dans l'est de la France, une première depuis le 17e siècle

Photo d'une femelle lynx boréal et de son petit (D), prise dans la forêt du massif vosgien, le 08 janvier 2004. Un peu plus de 20 ans après sa réintroduction dans le massif vosgien d'où il avait disparu vers le 17e siècle, le lynx "reste vulnérable" et est toujours "menacé".

© Charles Metz, AFP