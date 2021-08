Juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon une agence américaine

La jauge de température du Furnace Creek Visitor Center affiche 50°C après 19 heures dans la Vallée de la Mort , en Californie, le 11 juillet 2021. © Frederic J. Brown, AFP

Le mois de juillet 2021 entre dans l'histoire pour avoir été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis plus d'un siècle, a indiqué vendredi l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA). La température globale à la surface de la planète a été plus élevée de 0,01°C par rapport au précédent mois de juillet le plus chaud, en 2016.