REPORTAGE

Réchauffement climatique : à six jours de la COP26, le cri d'alerte des apiculteurs siciliens

Piero Anello, apiculteur sicilien, a perdu plus de la moitié de ses abeilles quand une canicule d'une force inédite a frappé la Sicile, durant l'été 2021. © France 24

Texte par : Natalia MENDOZA | Danilo ARNONE 3 mn

Le réchauffement climatique fait davantage parler de lui à six jours de la COP26 et après une nouvelle mise en garde de l'Organisation météorologique mondiale. En Sicile, celui-ci a eu raison de la production de miel, désastreuse après un été caniculaire piégeant les abeilles dans des ruches transformées en four. France 24 est allé à la rencontre d'apiculteurs siciliens, qui déplorent la perte de leurs abeilles, mais aussi la destruction de pâturages essentiels.