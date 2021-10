L'actu en dessin : COP26, SOS la maison brûle

La COP26, qui s'ouvre le 31 octobre à Glasgow, s'annonce décisive pour l'avenir de la planète, alors que les experts de l'Onu alertent sur les niveaux records atteints par les gaz à effet de serre. Six ans après la signature historique de l'accord de Paris, les efforts fournis par les pays signataires ont été insuffisants pour inverser la tendance du réchauffement climatique.

La 26e Conférence des parties sur le changement climatique (COP26) s’ouvre le 31 octobre à Glasgow, en Écosse, pour se tenir jusqu’au 12 novembre.

Alors que l’Onu vient de tirer la sonnette d’alarme sur les gaz à effet de serre qui ont atteint des niveaux records, que reste-t-il des engagements pris en 2015 dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat pour limiter le dangereux réchauffement de la planète ?

Un sentiment général d’insuffisance dans les actions des États et d’urgence vitale pour les générations futures… qui se mobilisent pourtant en masse aux quatre coins du globe.

C’est pourquoi Cartooning for Peace et l’Académie du Climat (Paris) invitent les jeunes du monde entier à participer à la campagne de dessins de presse #Cartooningforclimate.

Peter Kuper, un des fondateurs en 1979 de la revue de bande dessinée World War 3 illustrated, donne également des cours d'illustration et de bande dessinée depuis 1986. Il apparaît régulièrement dans Time Magazine, Newsweek, The New York Times et le magazine MAD. Depuis 2020, il est le collaborateur régulier de Charlie Hebdo, à qui il fournit chaque semaine un strip muet de quatre cases, souvent sur le thème de l'écologie puisqu'il partage sa page avec la chronique écologique de Fabrice Nicolino.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

