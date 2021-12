Des microplastiques voyagent dans l’air “pur”, au-dessus des nuages

Une étude française, publiée mardi, révèle la présence de microplastiques, issus de la pollution humaine, dans l’air dit “pur” en altitude, transportés entre les continents par le vent. Les polluants proviennent notamment du nord-ouest du continent africain, en passant au-dessus de la Méditerranée, d'Amérique du Nord ou de l'océan Atlantique.

Publicité Lire la suite

Même les plus hauts sommets ne sont pas immunisés contre la pollution humaine. Alors que la présence de microplastiques a déjà été détectée sur l'Everest, en Arctique ou au milieu des océans, une étude, publiée mardi 21 décembre, dans la revue Nature Communications, démontre que ces polluants peuvent être transportés entre les continents par des vents en altitude.

Ces résidus de quelques millimètres au maximum, provenant, par exemple, de la détérioration d'emballages ou du lavage des vêtements, préoccupent de plus en plus les chercheurs.

Leur présence a même été mise en évidence près du sommet de l'Everest, vraisemblablement des déchets issus de l'équipement des grimpeurs qui se pressent chaque année sur le toit du monde.

D'autres études en ont retrouvé dans la neige des Alpes ou de l'Arctique et ils ont également été identifiés dans des fleuves et les parties les plus reculées des océans.

>> À voir aussi : Masques, gants… La nouvelle épidémie plastique

Des études les avaient également mesurés dans l'air à proximité immédiate du sol. Des chercheurs du CNRS, de l'université Grenoble Alpes 2 et de l'université de Strathclyde (Ecosse) les ont cette fois cherchés dans de l'air "pur", en altitude au-dessus des nuages.

Des échantillons ont été prélevés à l'observatoire du Pic du Midi, juché à 2 877 mètres dans les Pyrénées françaises, entre juin et octobre 2017, avec une pompe aspirant 10 000 m3 d'air par semaine.

Tous contenaient des microplastiques. Dans des quantités sans risque immédiat pour la santé mais significatives dans une zone présumée préservée, où "on ne peut facilement attribuer" cette pollution à aucune origine locale, écrivent les chercheurs.

Le plastique "tourne en rond dans un cycle perpétuel"

Pour en comprendre la provenance, ils ont calculé la trajectoire des différentes masses d'air échantillonnées sur les sept jours précédant les prélèvements.

Résultat, les polluants proviennent notamment du nord-ouest du continent africain, en passant au-dessus de la Méditerranée, d'Amérique du Nord ou de l'océan Atlantique.

>> À lire aussi : D'escale en escale, Blue Panda alerte sur les dangers du plastique en Méditerranée

Ces données confirment un trajet intercontinental, car la zone atmosphérique étudiée, la troposphère libre, agit comme "une voie hyper-rapide" sur de très grandes distances pour les particules, explique Steve Allen, auteur principal de l'étude.

Pour le chercheur, c'est l'origine marine d'une part de ces particules qui constitue l'enseignement le plus saillant de l'étude.

"Que le plastique soit tiré de l'océan jusqu'à de telles altitudes montre qu'il n'y a pas de puits de stockage éventuel, il tourne en rond dans un cycle perpétuel. Ça montre qu'on ne peut pas juste envoyer le plastique à l'étranger, car il va vous revenir" sous une autre forme.

D'autant que certaines des particules analysées, de l'ordre du micron, "sont d'une taille que nous pouvons respirer," ajoute Deonie Allen, également auteure de l'étude.

Ces résultats "montrent qu'il s'agit bien d'un problème mondial", ajoute la chercheuse.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne