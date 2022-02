L'actu en dessin : la protection des océans au cœur du One Ocean Summit

C’est à l’initiative du gouvernement français que chefs d’État, experts scientifiques, acteurs économiques et ONG se sont réunis à Brest, du 9 au 11 février 2022. Au menu de ce sommet : la protection des océans, dangereusement menacés par l’activité, l’exploitation et la pollution humaines.

Réelle prise de conscience internationale ou coup de communication sans lendemain ? C’est toute la question de ce sommet dont l'ambition est de placer l'océan au cœur des préoccupations internationales. Du 9 au 11 février scientifiques, ONG, politiques et entrepreneurs se sont réunis à Brest espérant donner un coup d'accélérateur sur plusieurs dossiers internationaux cruciaux autour des mers.

Les océans occupent 70 % de la surface du globe et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ils nourrissent les populations, abritent de nombreuses espèces. Pour autant, ils restent mal connus et mal protégés.

Ce sommet, voulu par le président français, Emmanuel Macron, est le premier d'une série d'événements internationaux autour de l'océan : une réunion de l'ONU sur l'environnement fin février qui abordera la question d'un accord international sur le plastique, des négociations en mars à l'ONU sur un traité pour la haute mer, des COP biodiversité et climat et une conférence de l'ONU sur les océans à Lisbonne en juin.

