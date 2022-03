Le manque d’eau, une violence de plus dans les pays en guerre

JOURNÉE MONDIALE DE L'EAU

Alors que le Forum mondial de l'eau s'ouvre ce mardi à Dakar, en Ukraine, au Yémen ou encore au Nigeria, les populations civiles vivant dans des zones de conflit pâtissent d’un manque d’eau, dont les conséquences multiples s’ajoutent à celles de la guerre.

Dans la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par les troupes russes depuis le 24 février, la population manque de nourriture et d’électricité, mais également d’eau potable. Certains habitants sont réduits à boire de la neige fondue ou l’eau des radiateurs. Une situation de crise aiguë qui se retrouve dans tous les pays en conflit, selon Emmanuel Rinck, directeur des opérations de l’ONG Solidarités international, contacté par France 24.

"À Marioupol et dans certains quartiers de Kharkiv, rapporte-t-il, les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux à cause du danger et les infrastructures sont détruites. L’eau ne coule plus du robinet et les habitants ont un cruel manque d’eau potable, qui est pourtant un besoin primaire d'un point de vue humanitaire."

Pour tenter de pallier le manque, l’ONG essaie d’organiser des convois de camions citernes et d'apporter à chaque habitants les 15 litres d’eau quotidiens nécessaires à sa survie. Une aide d’urgence qu’ils déploient depuis 40 ans dans de nombreux pays en conflit, comme le Yémen, l’Afghanistan ou la Syrie.

"Les populations vivant dans les zones de conflit manquent d’eau car la guerre déstructure tout, poursuit Emmanuel Rinck. Le bombardement des usines électriques, des cibles stratégiques, empêche par exemple les stations de pompage de fonctionner, et le manque d’eau vient s’ajouter à celui de chauffage et d’électricité."

Déplacements massifs de population

Lorsque le conflit s’étire dans le temps, l’entretien du réseau de plomberie peut également devenir un problème. Au Yémen, par exemple, où 15 millions de personnes manquent d’eau potable, l’ONG a travaillé à rétablir les réseaux de tuyauterie de la troisième ville du pays. Ils ne fonctionnaient plus, faute d’entretien après dix ans de conflit.

Mais ces investissements demandent des conditions adaptées : "Dans les conflits de faible intensité, il est possible de travailler à des solutions de long terme, en partenariat avec les institutions locales, précise Emmanuel Rinck. Mais ces travaux importants sont impossibles à réaliser dans des zones de combats."

Parfois, un cercle vicieux s'enclenche : le manque d’eau potable provoque des déplacements massifs de population qui peuvent s’inscrire dans le temps, et les réfugiés, souvent relégués dans des zones arides et inhospitalières, continuent de souffrir d’un manque d’accès à l’eau.

"À Borno, dans le nord-est du Nigeria, explique Vincent Foucher, chercheur au CNRS contacté par France 24, les autorités organisent le retour des déplacés dans des villes garnisons gardées par l’armée pour les protéger (du groupe jihadiste) Boko Haram présent dans les zones rurales. Mais ces villes surpeuplées et aux très faibles services publics manquent d’eau. Beaucoup d’infrastructures ont été détruites et les forages ont cessé de fonctionner. L’agriculture urbaine y est rendue impossible et les gens passent leur temps à faire la queue pour avoir de l’eau."

Moyen de pression sur les populations civiles

Le contrôle de l’eau devient ainsi un enjeu stratégique dans la région, et un moyen de pression des groupes jihadistes sur les populations civiles : certains habitants sont contraints de revenir vivre dans les zones contrôlées par les jihadistes pour pouvoir survivre. L'État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), l’une des branches de Boko Haram, qui s’est assuré le contrôle des terres fertiles bordant le lac Tchad, peut ainsi prélever un impôt sur ces populations.

L’accès aux toilettes est enfin un enjeu vital dans les camps de réfugiés, où les gens vivent dans la promiscuité. "Il faut absolument garantir des toilettes propres et de quoi se laver les mains pour se prémunir des épidémies", rappelle Emmanuel Rincke. Le manque d’eau et d’infrastructures d’hygiène expose particulièrement les plus fragiles. Au Yémen, 2,7 millions de personnes ont contracté le choléra depuis 2017, selon Oxfam en buvant de l'eau contaminée. Dans le monde, 360 000 enfants de moins de 5 ans continuent à mourir chaque année de diarrhées causées par une eau insalubre.

À cela s'ajoute le réchauffement climatique : nombre de zones accueillant des réfugiés sont particulièrement touchées, ce qui vient accentuer encore plus le désordre causé par le conflit. Selon le Comité international de la Croix Rouge, sur les 25 États jugés les plus vulnérables et les moins prêts à s’adapter au changement climatique, quatorze sont embourbés dans des conflits.

"Le manque d'eau est une urgence absolue, conclut Emmanuel Rinck. Il faut réagir très rapidement pour que la situation ne s'aggrave pas."

Selon l’Unicef, près de 48 millions de personnes vivant dans des zones de conflits manquent actuellement d’eau potable.

