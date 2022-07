En Roumanie, dans le bidonville rom le plus pollué d'Europe

SUR ENTR

En Roumanie, environ 2 000 Roms vivent et travaillent au pied d’une montagne de déchets toxiques. C’est le bidonville de la décharge de Pata-Rât. Alex Fechete y a vécu pendant sept ans. Nous l’avons suivi dans ce campement où un millier d'enfants vivent dans des conditions sanitaires désastreuses.

Une nuit de décembre 2010, des centaines de Roms de Cluj-Napoca, dans l’ouest de la Roumanie, sont expulsés du quartier où ils vivaient depuis des décennies. La communauté s’installe alors quelques kilomètres plus loin, dans le bidonville de la décharge de Pata-Rât où des familles tentent de subvenir à leurs besoins en recyclant des déchets.

Aujourd’hui, ce sont 2 000 personnes, dont une majorité d’enfants, qui vivent à Pata-Rât, au pied d’une montagne de détritus toxiques. Alex Fechete y a vécu pendant sept ans. Aujourd’hui, il se bat pour que les plus jeunes aient accès à une éducation et à des loisirs. Et qu’ils puissent envisager un meilleur avenir, loin de la nocivité de la décharge.

Nous l’avons suivi une journée dans ce campement où les journalistes n’ont que très rarement accès.

