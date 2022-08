Décryptage

Le "flight tracking" des milliardaires, outil pour dénoncer les injustices climatiques

Le jet privé du footballeur Zlatan Ibrahimovic sur le tarmac de l'aéroport de Linate, à Milan, en Italie, le 2 janvier 2020. © AFP

Texte par : Grégoire SAUVAGE Suivre 5 mn

Sur les réseaux sociaux, les comptes qui proposent à leurs abonnés de suivre en ligne les trajets des jets privés des milliardaires sont de plus en plus populaires. Une façon de mettre la pression sur ces grands patrons ou stars de la pop, sommés de revoir à la baisse leur train de vie et le bilan carbone qui l'accompagne.