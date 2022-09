Au moins 20 millions de milliards de fourmis à travers le monde

Une fourmi charpentière emporte un globe oculaire arraché à une cigale, le 17 mai 2021 à Takoma Park, Maryland. © Chip Somodevilla, Getty Images, AFP

Une nouvelle étude publiée, lundi, dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, révèle qu'il existe au moins 20 millions de milliards de fourmis dans le monde. Un chiffre largement sous évalué selon les chercheurs.