COP 27 : l'Égypte mise sur l'énergie solaire

REPORTAGE

L'Égypte s'est fixé comme objectif de passer de 12 % à 42 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2035, notamment grâce au photovoltaïque.

Développer l'énergie solaire au plus vite. Le gouvernement égyptien compte accroître massivement la production d'électricité issue du photovoltaïque et n'hésite pas à mettre en place des méga-projets, comme à Benban, au sud de l'Égypte, où se trouve la plus grande centrale solaire d'Afrique.

Des centaines de milliers de panneaux photovoltaïques y sont étalés sur 37 kilomètres carrés de désert avec une capacité de 1,5 GW : de quoi alimenter 420 000 foyers.

L'Égypte, qui accueille la COP27 du 6 au 18 novembre, espère passer de 12 % à 42 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici à 2035, avec 22 % de ce total pour l'énergie solaire, et envisage même d'exporter son électricité vers l'Europe.

