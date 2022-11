L'actu en dessin : l’environnement et les droits humains au cœur du Mondial-2022

CARTOONING FOR PEACE

Alors que la COP27 joue les prolongations jusqu'à samedi pour d'ultimes négociations, la Coupe du Monde de football au Qatar s'apprête à donner son coup d'envoi dimanche. Au cœur des critiques envers le Mondial-2022 figurent l'environnement et les conditions de travail sur les chantiers.

Publicité Lire la suite

La COP 27 laisse place au Mondial. Alors que la 27e conférence de l'ONU sur le climat à Charm El-Cheikh, en Égypte joue les prolongations jusqu'à samedi, la Coupe du Monde de football au Qatar, elle, lui emboîte le pas dimanche 20 novembre.

L'environnement est aussi l'un des enjeux du mondial. Nombreux sont ceux qui dénoncent une "aberration écologique" compte tenu de la construction des infrastructures, de la climatisation des stades à ciel ouvert, ou encore des vols en avion dans la région…

Premier pays du monde arabe à organiser une coupe du monde, le Qatar est aussi vivement critiqué pour ses violations des droits humains, notamment vis à vis des travailleurs étrangers, presque réduits à l’esclavage, aux femmes, aux minorités sexuelles… Ajoutés à cela des soupçons de corruption, les appels au boycott se multiplient.

>> À lire aussi : "C'est une main-d'œuvre jetable" : l'enfer des travailleurs migrants au Qatar

Mate est né et a grandi en Argentine. Il a étudié la microbiologie et la production de médias de masse. Bien qu’il ait suivi différents cours et ateliers, sa formation d’illustrateur est essentiellement autodidacte. Il s’est également aventuré dans le domaine de la radio et du théâtre, avec divers travaux de décors, de maquillage artistique, de création artistique. Il est membre de l’Association des caricaturistes d’Argentine.

Depuis 2017, il se consacre principalement à l’illustration, à l’édition et à la collaboration avec différents magazines, livres et sites web.

En 2020, il a publié son premier livre électronique, "Un año bajo la tierra", avec la maison d’édition UNIRIO de l’Université nationale de Río Cuarto. Il fait partie de la section d’illustrateurs Tinta China du journal numérique La Tinta de Córdoba et collabore à l’illustration de revues littéraires dans la revue El Diletante. Il est membre de Cartoon Movement.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne