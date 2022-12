L'actu en dessin : la politique "zéro Covid" de la Chine à l'épreuve d'une contestation historique

CARTOONING FOR PEACE

Excédés par des confinements à répétition et des tests PCR quasi-quotidiens, des milliers de Chinois ont manifesté les 26 et 27 novembre derniers.

Face à la politique "zéro Covid" mise en place par les autorités chinoises, des manifestations historiques se sont produites dans plusieurs grandes villes de Chine. Il s'agit de la vague de contestation la plus étendue depuis les mobilisations pro-démocratie de Tiananmen en 1989. Prises au dépourvu, les autorités ont d'abord appelé à la "répression" pour contenir ce mouvement, avant d'alléger certaines restrictions sanitaires.

Publicité Lire la suite

Confinements à répétition, tests PCR quasi quotidiens, mises en quarantaine... La politique chinoise du "zéro Covid", qui implique les mêmes règles pour des personnes non infectées, a entraîné le week-end dernier une mobilisation d'une ampleur inédite depuis des décennies dans plusieurs grandes villes du pays, dont Pékin, Shanghai (est), Canton (sud) et Wuhan (centre).

La colère et la frustration des manifestants a même amené à des demandes plus larges notamment sur des réformes politiques, certains ont même appelé le président Xi Jinping à se retirer.

Prises par surprise, les autorités communistes ont appelé à la "répression" pour contenir ce mouvement, mais semblent aussi vouloir adapter leur politique sanitaire. Dans une volonté d'apaisement, plusieurs villes ont commencé à assouplir les restrictions sanitaires, comme l'abandon des tests quotidiens de masse, un des piliers fastidieux de la vie sous le règne du "zéro Covid".

Nicolas Vadot

Ce dessin de presse a été réalisé par Nicolas Vadot. Né le 17 juin 1971 à Carshalton, en Grande-Bretagne, il possède la triple nationalité française, britannique et australienne. Il collabore au magazine Le Vif/L'Express depuis 1993 et ​​au quotidien L'Écho depuis 2008.

Ses dessins sont régulièrement publiés sur le "Blog coulisses de Bruxelles" de Jean Quatremer. Il a été vice-président de Cartooning for Peace entre 2013 et 2017. En plus d'être auteur de bandes dessinées, il a publié plusieurs albums, le dernier en date étant le premier tome de "Madame Ronchard", sorti à l'automne 2019. Il a réalisé un court métrage d'animation "Les sombres lendemains du Brexit", en 2016, écrit par Philippe Cayla, ainsi que dix films d'animation pour la campagne "Rock The Eurovote 2019", incitant les jeunes à voter aux élections européennes.

Chroniqueur radio et TV, il apparaît régulièrement sur France 24 lors de l'émission "Une semaine dans le monde", en tant qu'éditorialiste.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne