Les institutions financières continuent de soutenir des projets fossiles, dénoncent plusieurs ONG

Malgré leur intégration dans des coalitions visant à atteindre la neutralité carbone, les plus grandes institutions financières continuent de financer de nouveaux projets pétro-gaziers, dénonce un collectif d'ONG dans une nouvelle étude.

Publicité Lire la suite

Les plus grandes institutions financières qui ont rejoint des coalitions visant à atteindre la neutralité carbone et le respect de l'Accord de Paris continuent de financer les entreprises, qui lancent de nouveaux projets pétro-gaziers, dénoncent neuf ONG dans une étude publiée mardi 17 janvier.

Environ 550 entreprises, pesant 150 000 milliards de dollars d'actifs, soit 40 % du total mondial, sont membres de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz), elle-même divisée en sept alliances sectorielles rassemblant par exemple les banques, les assureurs ou les gestionnaires d'actifs.

"Entre la date à laquelle chaque banque a rejoint l'alliance et août 2022, les 56 membres les plus importants de l'Alliance des banques pour la neutralité carbone (NZBA) ont apporté en prêts et émissions d'obligations ou d'actions 269 milliards de dollars à 102 grands développeurs d'énergie fossile", souligne dans leur étude les ONG Reclaim Finance, 350.org, BankTrack, Rainforest Action Network, Recommon, Urgewald, Les Amis de la Terre, Sierra Club and Stand Earth.

>> À lire aussi : Les projets fossiles, des "bombes climatiques" en pleine prolifération

L'américain Citigroup dans le viseur

En tête se trouve le groupe américain Citigroup, avec 30,5 milliards de dollars de financement, suivi de Bank of America (22,8 milliards) et du japonais MUFG (22,7 milliards).

Les banques françaises BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole arrivent respectivement en 15e, 16e et 17e positions, avec 6 à 7 milliards de dollars de financement.

Du côté des gestionnaires d'actifs, 58 des plus grands membres de l'alliance détenaient au moins 847 milliards de dollars d'actions et d'obligations dans 201 développeurs d'énergies fossiles, souligne l'étude.

Le problème est qu'"il y a maintenant un accord (sur le fait qu'il) n'y a pas de place dans un scénario à +1,5 degré (d'ici à 2100 comparé à la période préindustrielle, NDLR) pour de nouveaux approvisionnements en combustibles fossiles", a expliqué lors d'une présentation à la presse Paddy McCully, auteur de l'étude et analyste pour Reclaim Finance.

Régulièrement épinglés pour leur soutien au secteur pétro-gazier, les acteurs financiers font souvent valoir que leurs financements contribuent à la transition énergétique de ce secteur, et qu'ils financent le monde tel qu'il est.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne