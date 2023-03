En France, l'empreinte carbone du numérique pourrait exploser d'ici 2050

Environnement

Selon une étude commandée par le gouvernement, l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici 2050. Cependant, des mesures d'efficacité et de sobriété pourraient permettre de ralentir cette fuite en avant technologique.

C'est une étude qui interroge une nouvelle fois notre boulimie d'écrans et la dématérialisation tous azimuts de l'économie. Selon l'Arcep (le régulateur des télécommunications) et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), les émissions de gaz à effet de serre dues aux usages numériques des Français pourraient être multipliées par près de trois d'ici à 2050 si aucune action n'est prise d'ici là.

Dans ce scénario, l'empreinte carbone du numérique (17 millions de tonnes équivalent CO 2 en 2020, soit 2,5 % de l'empreinte nationale) augmenterait de 187 % d'ici 2050, la consommation de métaux et de minéraux de 59 % et la consommation énergétique de 79 %. La croissance attendue des usages demanderait aussi la création de nouveaux centres de données qui représenteraient à cette échéance 22 % des émissions.

"C'est un scénario logique dans la mesure où nous sommes un pays déjà très équipé. Pour rappel, on compte 15 équipements numériques par Français de plus de 15 ans", détaille Frédéric Bordage, expert en sobriété numérique et fondateur du collectif Green IT qui a participé à l'étude. "Dans les années à venir, la multiplication des objets connectés devrait être la principale source de croissance des impacts environnementaux du numérique."

Le point noir de la fabrication

Principaux responsables de l'empreinte carbone du numérique : les terminaux (79 %), dont la fabrication est extrêmement polluante, sans parler de leur consommation électrique qui a toutefois été largement réduite ces dernières années grâce aux innovations technologiques.

Selon l'Ademe, la fabrication d’un ordinateur nécessite 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d’eau. "La fabrication concentre le gros des impacts environnementaux. À moins de changer de façon radicale la manière dont on fabrique un équipement numérique, cela restera comme ça. Il faut donc en fabriquer moins et qu'ils durent plus longtemps", souligne Frédéric Bordage.

La palme du produit numérique le plus nocif pour l'environnement revient aux téléviseurs toujours plus grands et gourmands en ressources avec le passage d’écrans LCD à des écrans Oled. En 2020, 91 % des foyers étaient équipés d’au moins un téléviseur, selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Pour réduire ces impacts à l'horizon 2030, l'Arcep et l'Ademe ont imaginé quatre scénarios plus ou moins ambitieux, allant d'une simple écoconception des équipements associée à l'allongement d'un an de leur durée de vie, à une démarche de sobriété où les téléviseurs seraient progressivement remplacés par des vidéoprojecteurs et où le nombre d'objets connectés n'augmenterait pas. Cette dernière hypothèse est la seule qui parvienne à réduire les émissions (de 16 %) d'ici 2030.

"Il faut massifier le réemploi de ces objets. Cela commence à se développer pour les smartphones mais il faudrait aussi le faire pour les télévisions. Le problème aujourd'hui est qu'il y a un déficit de confiance sur le marché du reconditionné", observe Frédéric Bordage, qui plaide pour la création d'une carte grise numérique permettant d'associer un produit et un contrôle technique des équipements.

Efficacité ou sobriété ?

Longtemps passé sous les radars, l'impact du numérique sur l'environnement gagne en visibilité ces dernières années. Sur le plan législatif, la loi du 15 novembre 2021 cherche à limiter l'empreinte environnementale du secteur en rendant plus opérationnel le délit d’obsolescence programmée, en améliorant l'information des consommateurs ou encore en favorisant des centres de stockage de données moins énergivores.

"La législation actuelle essaye de faire durer un peu plus les objets, de favoriser le réemploi et de mieux connaître l'empreinte numérique. Des mesures qui vont toutes dans le sens de l'efficacité mais pas de la sobriété", regrette Fabrice Flipo, philosophe des sciences et techniques.

"La sobriété, c'est faire des choix", poursuit le maître de conférences en développement durable. "On ne peut pas continuer à multiplier les services numériques juste parce qu'on a la capacité de le faire. Il ne faut pas développer le métavers ou la 6G. Par ailleurs, comme le numérique sert à favoriser l'expansion des autres secteurs de l'économie, une politique de sobriété doit être complète et s'appliquer à l'ensemble de la société", estime Fabrice Flipo.

"Le numérique améliore la condition humaine mais aujourd'hui, il y a un usage disproportionné du numérique de loisirs compte tenu des impacts environnementaux et de son utilité dans d'autres domaines comme le médical ou encore la modélisation du climat", explique Frédéric Bordage, selon qui le numérique est une ressource limitée qu'il va falloir apprendre à économiser.

"Plus de 60 matériaux entrent dans la composition d’un smartphone", selon le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dont des terres rares ou encore des matériaux critiques comme l'antimoine, le gallium ou encore le cobalt, qui nécessitent des techniques d'extraction désastreuses pour l'environnement et dont les stocks s'épuisent.

Selon un communiqué de la Société européenne de chimie publié en novembre, l'utilisation non durable de sept éléments dans les smartphones constituera une menace sérieuse d'épuisement dans les 100 prochaines années. Encore une autre bonne raison pour mettre en veille notre addiction au numérique.

