L'actu en dessin : un plastique de plus en plus envahissant

Cartooning for peace

Sous l’égide de l’ONU, Paris accueillait les représentants de 175 pays du 29 mai au 2 juin, au siège de l'Unesco, pour tenter d’aboutir à un traité international juridiquement contraignant, avant 2024, contre la pollution au plastique. En deux décennies, la quantité de plastique rejetée dans la nature a doublé pour atteindre 460 millions de tonnes par an. Des déchets qui finissent généralement dans l’océan, en ayant de très lourds effets négatifs sur la vie marine.

© Cartooning for peace, France 24

Adène (France) Hall © Cartooning for peace

Publicité Lire la suite

L'ampleur de la pollution plastique ne cesse de croître. Le monde produit deux fois plus de ces déchets qu'il y a vingt ans, soit 353 millions de tonnes en 2019, selon les estimations de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Si ce chiffre a baissé en 2020, du fait de la pandémie de Covid-19, il est depuis reparti à la hausse. Et au rythme actuel, il triplera d’ici 2060.

Adene, de son vrai nom Anne Derenne, est une illustratrice française installée en Espagne depuis 2009. Elle est diplômée en économie internationale et travaille comme dessinatrice de presse depuis plusieurs années. Elle publie régulièrement dans différents magazines en France et collabore avec le site Cartoon Movement. Lauréate de nombreux prix internationaux, elle dessine également pour des ONG, associations et fondations telles que Adessium ou encore Cordaid.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne