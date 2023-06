L'addiction mondiale au plastique et ses conséquences, en dix chiffres

INFOGRAPHIE

Alors qu'une deuxième session de négociations s'est conclue vendredi à Paris pour avancer vers un traité international contre la pollution plastique, la Journée mondiale de l'environnement, lundi, est largement consacrée à ce fléau omniprésent dans notre quotidien. France 24 revient en dix chiffres sur l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences.

Publicité Lire la suite

C'est, en tonnes, le poids de la production annuelle de plastique dans le monde, selon l'OCDE. Ce nombre a plus que doublé entre 2000 et 2019 et cette accélération devrait se poursuivre : si rien n'est fait, la production mondiale triplera quasiment d'ici à 2060 pour atteindre 1 231 millions de tonnes de plastique.

C'est la durée de vie maximum de près de deux tiers des plastiques produits chaque année, selon l'OCDE. Ces derniers sont en effet principalement utilisés pour les emballages alimentaires (31 %), pour les textiles et biens de consommation (23 %) et finissent donc sous forme de déchets après seulement une ou quelques utilisations.

C'est le nombre de tonnes de déchets plastiques produits sur la planète en 2019, selon l'OCDE. La part varie cependant énormément en fonction des parties du globe : 21 % proviennent des États-Unis, 19 % de la Chine, 28 % des pays de l'OCDE, 5 % de l'Inde. Le reste du monde concentre 27 %.

C'est la quantité de déchets plastiques produits chaque année en moyenne par Français, selon le réseau Eurostat, soit un peu plus que la moyenne d'un Européen moyen (35 kg). L'équivalent de 1 070 bouteilles de 500 ml. Au total, environ 30 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année dans l'UE.

À lire aussi Peser, composter, lutter contre le gaspillage... Comment Besançon veut vider ses poubelles

C'est le faible pourcentage de déchets plastiques recyclés dans le monde, en 2019, d'après l'OCDE Pour le reste, la moitié finit aujourd'hui dans des décharges, 19 % sont incinérés et 22 % sont abandonnés dans la nature ou brûlés à l'air libre. Au total, 22 millions de déchets plastiques sont ainsi rejetés dans la nature chaque année.

À lire aussi Lutte contre la pollution plastique : "Nous ne nous en sortirons pas par le recyclage"

C'est la part du plastique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2019, selon l'OCDE. Outre la pollution qu'il génère, il a donc aussi un effet néfaste sur le climat. Ces émissions proviennent en grande partie de sa production et de la transformation des combustibles fossiles, plus de 99 % des plastiques étant produits à partir de pétrole, de gaz et de charbon. Si cette utilisation continue d'augmenter comme prévu, ses émissions de gaz à effet de serre atteindront 15 % du budget mondial du carbone d'ici à 2050, estime l'ONG Human Rights Watch.

C'est le nombre de personnes qui mourraient chaque année dans les pays en développement de maladies liées à la mauvaise gestion des déchets, notamment à cause des fumées toxiques émises lors de leur combustion des déchets plastiques, selon une étude de l'association Tearfund.

C'est le nombre de tonnes de déchets plastiques qui se sont accumulées dans les milieux aquatiques entre 1970 et 2019, selon l'OCDE – 109 millions se retrouvent dans les cours d'eau et les lacs et 30 millions dans les océans. Au total, on estime que chaque minute, dans le monde, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique se retrouve dans l'océan.

C'est le nombre de mammifères marins qui meurent chaque année à cause de l'ingestion de plastiques ou de l'emmêlement dans des débris. Outre les filets et sacs plastiques, l'océan est rempli de microplastiques – des petits morceaux de moins de 5 mm de diamètre issus de la fragmentation des sacs, bouteilles, pneus, mégots, fibres de vêtements… Par exemple, les baleines bleues en ingéreraient 10 millions par jour, selon une étude publiée en 2022 dans la revue Nature.

C'est le nombre de grammes de plastique que l'humain absorbe chaque semaine, d'après une étude australienne publiée en 2019, soit l'équivalent d'une carte de crédit.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne