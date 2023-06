"Porte de l'enfer" : comment les fuites de méthane au Turkménistan menacent le climat

Désastre environnemental

Enflammé depuis cinq décennies, le cratère de Darvaza, surnommé "la Porte de l'enfer", est un gigantesque brasier de méthane situé au Turkménistan. Cet état autoritaire d'Asie centrale est le premier pays responsable de "mégafuites" de ce puissant gaz à effet de serre. Sous la pression internationale, le président Serdar Berdymoukhamedov a récemment consenti à une aide extérieure pour réduire ces émissions de méthane, dont le rôle est loin d'être anodin dans la hausse du thermomètre mondial.

Le Turkménistan a un problème de fuite diablement difficile à résoudre. Depuis un demi-siècle, le cratère de Darvaza (également appelé Derweze), situé dans le désert de Karakoum, brûle sans discontinuer rejetant dans l'atmosphère des quantités effrayantes de méthane. Ce gaz à effet de serre focalise de plus en plus l'attention des scientifiques et des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Surnommé "la Porte de l'enfer", ce gouffre d'environ 70 mètres de diamètre et 30 mètres de profondeur, qui fait le bonheur des rares touristes en visite dans cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, n'a aucune origine surnaturelle mais reste l'un des secrets les mieux gardés de l'ex-URSS.

Selon le récit le plus largement admis, le cratère est le résultat d'une opération d'exploration gazière qui a mal tourné. En 1971, des ingénieurs soviétiques ont effectué un forage pour quantifier les réserves du site. Mais le sol instable s'est effondré donnant naissance à ce trou béant dont s'échappe une énorme quantité de gaz naturel.

Face à ce site devenu inexploitable et dangereux pour l'environnement et les habitants de la région, les ingénieurs soviétiques ont décidé d'y mettre le feu pensant épuiser les réserves du site en quelques semaines. Une grossière erreur d'appréciation, puisque le cratère continue encore aujourd'hui à brûler.

Cependant, d'autres versions de l'histoire existent. "Ce que j'ai entendu de la part de géologues turkmènes, qui sont sur place depuis des décennies, c'est que l'effondrement a pu avoir lieu dans les années 1960 et que le trou n'a pas été allumé avant les années 1980", expliquait dans un documentaire l'explorateur canadien George Kourounis, qui a effectué des prélèvements à l'intérieur du cratère en 2013.

Le diable par les cornes

Depuis l'indépendance du Turkménistan en 1991, le pouvoir politique a affiché à plusieurs reprises son intention d'éteindre "la Porte de l'enfer". "Nous gâchons des ressources naturelles de grande valeur pour lesquelles nous pourrions recevoir des gains qui seraient utilisés pour accroître le bien-être de notre peuple", a encore affirmé début 2022 le président Gourbangouly Berdymoukhamedov, le père de l'actuel président.

Mais éteindre le cratère de Darvaza est une entreprise titanesque et n'a jamais semblé être une priorité réelle pour le Turkménistan, dont le sous-sol regorge de gaz et de pétrole. Une abondance qui a notamment permis aux autorités de fournir gratuitement l'électricité, le gaz et l'eau à tous les habitants entre 1993 et 2019.

Cependant, cet état autoritaire semble aujourd'hui décidé à prendre le diable par les cornes grâce à l'aide des États-Unis. Selon Bloomberg, Washington est actuellement en discussion avec le Turkménistan pour éteindre le brasier mais aussi piéger le méthane.

Une opération complexe et incertaine, indiquait l'explorateur George Kourounis en 2013. "Même si nous parvenions à éteindre le feu en le recouvrant avec de la terre, le gaz pourrait encore trouver un chemin vers la surface et il ne faudrait alors qu'une étincelle pour que tout s'enflamme à nouveau".

Au-delà d'apporter son expertise pour refermer la "Porte de l'enfer" les États-Unis pourraient également investir dans les infrastructures pétrolières et gazières vieillissantes du pays.

Car aussi spectaculaire soit-il, avec ses flammes semblant sortir tout droit des entrailles de la Terre, le cratère de Darvaza n'est que la partie émergée de l'iceberg des fuites de gaz au Turkménistan, l'un des plus gros pollueurs au monde, malgré une population de seulement six millions d'habitants.

Entre 2019 et 2022, le pays a enregistré un record mondial de 840 événements dits de "superémissions" de méthane liées à des fuites de puits, de sites de stockage ou de conduites, selon les données satellites fournies par l'entreprise Karryos.

Un cauchemar environnemental

La start-up française, qui développe depuis trois ans une technologie de suivi du méthane à l'échelle mondiale, a démontré l'impact ahurissant du secteur des hydrocarbures du Turkménistan sur l'environnement. En 2022, les deux principales régions de production du pays ont ainsi autant participé au réchauffement climatique que tout le Royaume-Uni, selon ces données satellitaires.

"Jusqu'à présent, on était sans visibilité sur le sujet et dans la politique du 'pas vu pas pris'. Désormais, on sait que le Turkménistan mais aussi l'Irak, les États-Unis et la Russie font partie des pays dont le secteur des hydrocarbures rejettent le plus de méthane. Au Turkménistan, le problème vient à la fois des normes environnementales et de la maintenance des infrastructures", détaille Antoine Rostand, le fondateur de Karryos, qui rappelle que le méthane brûlé reste près de 100 fois moins polluant qu'une fuite de gaz naturel.

Ces fuites sur des installations d'hydrocarbures, qui peuvent durer parfois plusieurs semaines, représentent à court terme une véritable bombe climatique. Deuxième gaz le plus présent dans l'atmosphère derrière le CO2, bien que moins persistant dans l'air, le méthane a un potentiel de réchauffement environ 80 fois supérieur sur 20 ans.

"L'augmentation extrême et inattendue du méthane atmosphérique au cours des deux dernières années est particulièrement inquiétante [...] Comparé au CO2, molécule pour molécule, le méthane est bien plus néfaste pour le climat", expliquait en 2022 à France 24 Euan Nisbet, chercheur à la Royal Holloway de l'université de Londres et l'un des principaux spécialistes de l'impact climatique du méthane.

Une réduction des fuites à portée de main

Au-delà des discussions en cours avec les États-Unis pour moderniser ses infrastructures, le président Serdar Berdymoukhamedov, a également approuvé lundi “une feuille de route” pour rejoindre les 150 pays qui ont déjà signé l'engagement mondial sur le méthane, conclu à laconférence mondiale sur le climat (COP26) de Glasgow, visant à réduire de 30 % leurs émissions en 2030.

La feuille de route annoncée par le Turkménistan prévoit aussi de coopérer avec des partenaires étrangers ainsi que l'Observatoire international des émissions de méthane (Imeo) des Nations unies. "Après les annonces, cependant, le véritable travail commence pour réduire effectivement les émissions", prévient Manfredi Caltagirone, le patron de l'Imeo, interrogé par le Guardian.

Selon les experts du climat, la réduction des fuites de méthane, qui ne nécessite aucune avancée technologique particulière, pourrait apporter des résultats rapides et concrets dans la lutte contre le réchauffement climatique. "Selon nos estimations, si nous étions capables d'éliminer ne serait-ce que la moitié de tous les grands lâchés de méthane, ce qui est faisable d'ici deux ans, c'est comme si on parvenait à électrifier l'intégralité du parc automobile européen", avance Antoine Rostand.

Cependant, l'industrie pétro-gazière, qui participe à hauteur de 40 % aux émissions de méthane, rechigne à se mettre au travail, déplore l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son dernier rapport, "Global Methane Tracker 2023”, et ce malgré un coût dérisoire.

Selon l'AIE, il est possible d'éviter les trois quarts des fuites de méthane provenant du pétrole et du gaz en investissant 100 milliards de dollars, soit "moins de 3 % des revenus accumulés par les sociétés pétrolières et gazières dans le monde" en 2022.

À portée de main, la réduction des émissions de méthane pourrait bien constituer l'une des meilleures chances de contenir la hausse des températures. Selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, diminuer les rejets de méthane de 45 % d'ici à 2030 permettrait d'éviter une hausse de près de 0,3°C des températures mondiales d'ici à 2040.

