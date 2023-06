Ce qu'il faut retenir des premières annonces du sommet pour un nouveau pacte financier mondial

De premières aides ont été promises jeudi à l'occasion du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient à Paris jusqu'à vendredi. Le Sénégal va recevoir 2,5 milliards d’euros de financements de ses partenaires internationaux afin de développer ses énergies renouvelables.

Paris accueille jeudi 22 et vendredi 23 juin des dirigeants du monde entier à l'occasion de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se veut plus solidaire et davantage adapté à la lutte contre le changement climatique et d’autres défis, comme la pauvreté et les inégalités.

Inauguré par le président français jeudi matin, le sommet doit trouver des solutions pour les prochains mois sur des sujets allant de l'allègement de la dette au financement pour le climat.

Le sommet accueille plusieurs dizaines de dirigeants dont des chefs d'État africains, le Premier ministre chinois Li Qiang ou encore le président du Brésil Lula.

Devant un parterre de dirigeants et de responsables d'organisations internationales, Emmanuel Macron a appelé jeudi, en ouverture du sommet, à "un choc de financement public". Il a aussi souligné l'importance des investissements privés vers les pays dits émergents.

Les dirigeants devraient également pousser pour que les banques multilatérales de développement, comme la Banque mondiale, prennent davantage de risques avec leurs capitaux afin de stimuler les prêts.

D'autres mesures ont d'ores et déjà été annoncées. France 24 fait le point sur ce qu'il faut retenir de ce premier jour.

La Banque mondiale annonce l'élargissement de la "boîte à outils" pour l'aide internationale

La Banque mondiale "élargit la boîte à outils" de l'aide internationale avec de nouveaux instruments, a annoncé jeudi 22 juin à Paris son nouveau président Ajay Banga.

Ses propositions : une pause dans les remboursements de la dette, la possibilité pour les pays de réorienter les fonds vers des mesures d'urgence, de nouveaux types d'assurance pour soutenir les projets de développement et l'aide aux gouvernements pour mettre en place des systèmes d'urgence anticipés.

"Nous annonçons aujourd'hui une approche globale qui élargit considérablement la boîte à outils de la Banque mondiale pour la préparation aux crises", a affirmé l'Indo-Américain, en fonction depuis début juin.

Si les nouvelles mesures de la Banque mondiale sont conçues pour donner un peu de répit aux pays en développement, il n'a pas été évoqué la possibilité que les banques multilatérales proposent des réductions de dette, appelées "décotes".

2,5 milliards d’euros de financements pour le Sénégal

Le Sénégal va recevoir 2,5 milliards d’euros de financements de partenaires internationaux afin de porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40 % de son mix électrique d'ici 2030, a annoncé jeudi le président sénégalais Macky Sall.

Ce Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) au Sénégal, soutenu par la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, a été annoncé à Paris dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial.

