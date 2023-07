Anthropocène : quel lieu sur Terre symbolise le mieux l'entrée dans l'"ère de l'humain" ?

Nouvelle ère

Le groupe de travail sur l'anthropocène – censé déterminer si la Terre est entrée dans cette nouvelle ère créée par l'Homme – doit révéler mardi le lieu représentant selon lui le mieux la marque indélébile laissée par l'humanité sur son environnement.

Une image illustrant la consommation excessive de plastique, réalisée par les photographes Antoine Boureau et Hans Lucas.

C'est la fin d'une aventure débutée en 2009. La Commission internationale de stratigraphie (International Commission on Stratigraphy, ICS) – qui établit l'échelle de temps géologique – doit trancher mardi 11 juillet à 19 h en faveur d'un site géographique représentant le mieux l'entrée de la Terre dans l'ère de l'anthropocène. Cette période géologique est caractérisée par l'empreinte laissé par les hommes et les femmes sur leur environnement.

Les géologues cherchent depuis plus de dix ans le lieu qui illustrerait le mieux ce passage à "l'ère de l'humain". En décembre 2022, les équipes de travail dépendant de l'ICS ont réduit la liste à neuf candidats, dont le récif coralien en Australie, une tourbière en Pologne ou encore la baie de Beppu au Japon.

L'annonce de ce mardi vient conclure un chapitre important de la quête scientifique pour savoir si la Terre a quitté l'ère de l'holocène – commencée il y a 11 000 ans – pour entrer dans cette fameuse anthropocène. C'est Paul Crutzen, lauréat du prix Nobel de chimie en 1995, qui avait proposé en 2002 de tourner la page de l'holocène.

La Commission internationale de stratigraphie tente depuis lors de déterminer si ce passage d'une ère à une autre peut être scientifiquement validée. C'est pourquoi elle a chargé en 2009 une commission de travail de répondre à trois questions centrales : si dans un million d'années, un groupe d'extraterrestres passait au crible les couches de roches et sédiments de la Terre, y discerneraient-ils une trace humaine suffisamment significative pour en déduire qu'une nouvelle frontière géologique a clairement été franchie ? Si oui, à quel moment et à quel(s) endroit(s) sur Terre en retrouve-t-on les preuves les plus claires ?

Point de bascule

Les scientifiques ont déjà répondu aux deux premières questions. Les traces de l'activité humaine – microplastiques, polluants chimiques éternels, espèces invasives, gaz à effet de serre... – se retrouvent partout, du sommet des montagnes au fond des océans, et les désordres qu'elles engendrent sont nombreux – changement climatique, pollution, perte de biodiversité – au point de rompre les équilibres naturels du globe. Les extraterrestres décèleraient ainsi sûrement des traces du passage à une nouvelle ère géologique dominée par l'empreinte humaine.

Quant au point de bascule, il se situe au milieu du XXe siècle, d'après le groupe de travail. C'est à partir de ce moment que tous les indicateurs de l'influence humaine dans les sédiments ont connu une hausse vertigineuse désignée par les scientifiques comme la "Grande accélération".

Encore fallait-il trouver un marqueur géographique qui pourrait rendre ce basculement visible. C'est cet endroit qui doit être révélé mardi soir.

Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En effet, les conclusions de ce groupe de travail ne sont pas parole d'évangile. Elles doivent encore être officiellement validées par les membres de l'ICS puis, au niveau supérieur, par les gardiens de l'Union internationale des sciences géologiques (IUGS), réputés intransigeants quand il s'agit de modifier la Charte chronostratigraphique internationale.

