L'actu en dessin : au gré du dérèglement climatique, la planète suffoque et se noie

Avec des températures flirtant les 50 °C, de Pékin à Rome, l'hémisphère Nord suffoque. Ou brûle, comme au Canada et en Grèce. Mais le dérèglement climatique, qui accélère la montée des eaux sur les côtes, provoque aussi des pluies diluviennes, comme cette semaine en Inde, en Corée, ou au Japon. Déréglée, la planète suffoque et ne noie tout à la fois. Un double défi, qui se raconte en dessin.

53 °C aux États-Unis, 52 °C en Chine, 48 °C en Sardaigne… Après le mois de juin le plus chaud de l’Histoire, le mois de juillet est marqué par des vagues de chaleur exceptionnelles dans tout l’hémisphère Nord. Le record de la plus haute chaleur jamais enregistrée, 54,4 °C à l’ombre, pourrait même être battu dans la bien nommée "Vallée de la mort" aux États-Unis.

Cette météo suffocante fait craindre un peu partout des incendies similaires à ceux qui ont ravagé le Canada ou qui sévissent actuellement en Grèce, mais aussi des vagues de décès chez les plus vulnérables. Les dômes de chaleur responsables de ce phénomène global ont un lien indéniable avec le réchauffement climatique.

Le Japon a émis, quant à lui, des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1 °C atteint en 2018.

Multiplicité des périls climatiques

Ce pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait près d'une dizaine de morts. Ces intempéries menacent plusieurs régions d'Asie, comme le nord de l'Inde où des dizaines de milliers de foyers ont vu leurs habitations inondées. La Corée du sud est particulièrement endeuillée, avec des dizaines de morts également.

Et comme la chaleur, la menace des eaux va s'aggraver. En Méditerranée, le niveau de la mer a augmenté de 2,8 mm par an au cours des dernières décennies, menaçant les rivages et les villes comme Venise, qui subit de plus en plus d'inondations.

"L'élévation du niveau de la mer touche déjà les eaux côtières du pourtour méditerranéen et devrait augmenter les risques d'inondation, d'érosion et de salinisation des côtes", souligne le Giec.

En 2023, la chaleur, les sécheresses, et les mégafeux le disputent aux inondations. C'est cette multiplicité de périls climatiques qu'a illustrée le dessinateur Pedro x. Molina.

Depuis plus de vingt ans, cet artiste originaire du Nicaragua raconte le monde en dessins partout sur la planète.

Ces œuvres ont été publiées par des journaux de renommée mondiale comme Politico, Los Angeles Times, The Washington Post, Courrier International. Aujourd’hui, ses dessins paraissent quotidiennement sur Confidencial.com.ni. Il a également contribué à la collection Cartooning for Peace aux éditions Gallimard.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits humains et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

