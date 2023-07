Dans la vallée de la Mort, le tourisme de l'extrême chaleur

EN IMAGES

Des "chasseurs de température extrême" affluent ces derniers jours dans la vallée de la Mort aux États-Unis. Ce parc naturel californien, à la limite du Névada, détient depuis plus d'un siècle le record mondial de température avec un pic à 56,6 °C atteint en 1913. Avec les vagues de chaleurs qui frappent l'hémisphère Nord depuis le début de l'été, les touristes cherchent à se prendre en photo quand ce record sera battu.

La vallée de la Mort, en Californie, est réputée être l'endroit au monde où historiquement il a fait le plus chaud avec 56,6 °C atteint en 1913.

Il faisait 49,4 °C lorsque un septuagénaire américain s'est effondré en pleine vallée de la Mort, mardi 18 juillet. Peu après, l'homme est décédé, et "la chaleur a probablement joué un rôle dans sa mort", ont affirmé les autorités de la vallée de la Mort, réputée être l'un des lieux les plus chauds au monde.

Deux semaines avant cette tragédie, un autre homme âgé de 65 ans avait été retrouvé mort dans sa voiture dans ce parc national. La climatisation de son véhicule ne semblait pas fonctionner ont constaté les autorités.

Les deux victimes des intenses chaleurs dans ce coin désertique des États-Unis semblent avoir fait partie de ce que les gardes du parc appellent les "heat-seekers" (chasseurs de température extrême). Tous les ans des milliers de touristes venus du monde entier visitent la vallée de la Mort en plein été dans l'espoir d'être sur place lorsque le thermomètre dépassera le seuil fatidique des 134° Fahrenheit (56,6 °C) enregistré en 1913 et qui est entré dans la légende comme la plus haute température jamais mesurée sur Terre.

Même si cette mesure a depuis été remise en cause, elle a permis à la vallée de la Mort de gagner sa réputation de coin le plus chaud au monde. Cette année tout particulièrement, avec les températures qui affolent les compteurs un peu partout sur le globe depuis le début de l'été, les "heat-seekers" espèrent bien pouvoir se prendre en photos devant le célèbre thermomètre digital (non-officiel) du centre des visiteurs de la vallée de la Mort lorsque celui-ci dépassera les 134° Fahrenheit.

Pour l'instant, c'est dimanche 16 juillet qu'il a fait le plus chaud avec un pic à 128° Fahrenheit (53,3 °C) confirmé par les services météorologiques. France 24 a sélectionné quelques photos de ces touristes de l'extrême comparés sur Twitter par certains internautes à des "dinosaures qui poseraient pour la photo devant un astéroïde".

Certains touristes ont même transformé leur attrait pour ce tourisme de l'extrême en défi annuel des plus incongrus. C'est le cas pour Jon Rice, un Américain, qui se rend sur place chaque été depuis plus de dix ans déguisé en... Dark Vador. Ainsi déguisé, il court un mile (1,6 kilomètre) sous les plus intenses chaleurs possibles. Cette année encore, à 51 ans, il compte rééditer cette folie. Son record : 6,13 minutes en 2013.

