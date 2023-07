Incendies en Grèce : l'île de Rhodes en flammes, des évacuations par bateau

Les autorités locales de l'île grecque de Rhodes ont indiqué qu'elles avaient mis à l'abri 30 000 personnes menacées par les flammes, et qu'environ 2 000 autres ont été évacuées par bateau hors de l'île.

Les autorités grecques ont poursuivi dans la nuit de samedi à dimanche les évacuations et les mises à l'abri des habitants et des touristes de plusieurs villages de l'île de Rhodes, où un feu de forêt fait rage depuis cinq jours, selon plusieurs médias locaux.

Attisé par des vents violents, le front de l'incendie qui s'étend sur 9 kilomètres, du centre jusqu'à l'Est de l'île, crée des conditions extrêmes, a souligné un porte-parole des pompiers grecs Vassilis Varthakogiannis sur Skai TV. "Ce n'est pas un incendie qui sera terminé demain ou après-demain. Il va nous enquiquiner encore plusieurs jours", a-t-il dit.

Quelque 1 200 autres personnes attendaient d'être évacuées hors des villages de Pefki, Lindos et Kalathos.

"Nous avions mis des pare-feux autour du village de Laerma la nuit dernière", a décrit à Open TV Konstantinos Taraslias, un élu de l'île. "Mais le vent a viré à 180° degrés ce matin et cela a aidé le feu à s'intensifier sur plusieurs kilomètres ... atteignant la zone touristique", dit-il.

À Athènes, l'unité de crise du ministère des Affaires étrangères a été activée pour faciliter l'évacuation de ressortissants étrangers.

"Protéger les vies humaines"

Plus de trente bateaux ont participé à cette noria et selon les garde-côtes grecs, les personnes évacuées se trouvaient sur les plages de Kiotari et de Lardos, sur la côte Est de cette île de la Méditerranée.

Trois bateaux des garde-côtes menaient cette opération à laquelle participaient plus de trente embarcations privées, tandis qu'un navire de la marine grecque se dirigeait vers la zone.

"Le but est de protéger les vies humaines", a souligné le gouverneur régional George Hadjimarkos à Skai TV. Le feu gêne les secours en coupant certains accès routiers.

Cinq hélicoptères et 173 pompiers

Prévenus par sms, les touristes ont fui sur la plage avec valises et enfants et certains n'ont pas pu contacter leur compagnie aérienne et ont raté leurs vols.

Selon les autorités locales, quelque 30 000 personnes ont pu quitter les zones menacées par tous les moyens.

Selon la chaîne de télévision ERT TV, des pompiers ont dû se réfugier dans le monastère de Ypseni, près de Lardos. Les pompiers et leur commandant sont restés bloqués dans le monastère après avoir tenté de convaincre les religieuses qui s'y trouvaient de quitter les lieux.

Selon le chef adjoint des pompiers, Yannis Artapoios, cet incendie, qui a démarré dans une montagne du centre de l'île, est le plus difficile auquel aient été confrontés les pompiers de Rhodes.

Cinq hélicoptères et 173 pompiers sont engagés pour combattre le feu. Trois hôtels dans le secteur de Kiotari ont subi des dégâts.

Trois ferries ont été sollicités dans le port de Rhodes pour héberger les personnes secourues, a rapporté l'agence grecque ANA, tandis que des dizaines d'autobus ont été affrétés pour concourir aux évacuations, a précisé un responsable de la municipalité de Rhodes, Teris Hatziioannou.

Comme la route était parfois coupée par les flammes, les gens ont dû partir à pied.

La Grèce vit actuellement une canicule d'une durée exceptionnelle, avec des températures attendues au-dessus de 44°C ce week-end.

Avec AFP

