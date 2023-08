Comment gérer les déchets pendant un festival ?

SUR ENTR

Envoyée spéciale à Tours – Chaque été, les festivals européens attirent des dizaines de milliers de fans de musique qui, irrémédiablement, laissent des tonnes de déchets derrière eux. Gobelets réutilisables, cendriers de poche, poubelles de tri, ateliers de sensibilisation… En France, les équipes organisatrices multiplient les initiatives pour limiter les dégâts. Mais est-ce que ça marche ? ENTR est allé vérifier ça à Terres du son, un festival près de Tours.

Le soleil brille et le concert d’Orelsan bat son plein. Dans la fosse, l’ambiance est survoltée. Bras en l’air, le public reprend les refrains du rappeur normand mais, à quelques mètres de là, un groupe de jeunes, reconnaissables à leurs tee-shirts verts, ne font pas la fête… mais les poubelles. Une tâche ingrate mais qui ne déplaît pas à ces bénévoles, pour la plupart engagé·es pour la protection de l'environnement.

En ce début juillet, le festival Terres du son, près de Tours, vit une édition inédite. Jamais, depuis sa création en 2005, l’événement n’a accueilli autant de monde : 20 000 personnes par jour, pendant trois jours. Et chacun·e va produire son lot de déchets. Alors la "brigade verte" mise tout sur la sensibilisation.

"Zéro mégot par terre"

À commencer par les mégots, le déchet numéro un de ce genre d'événement. "Le matin, on ne retrouve quasiment que ça par terre, beaucoup plus que les autres déchets", raconte Mateo Garcia, de l’association "Qui nettoie si ce n’est toi ?" Avec d’autres bénévoles, il distribue des cendriers de poche et rappelle le mot d’ordre : "zéro mégot par terre".

Mais le nerf de la guerre reste le tri. Il n’y a que trois poubelles – recyclage, compost et reste –, pourtant, en fin de journée, tout semble se mélanger. "On sait que le tri, ce n'est pas donné à tout le monde. On essaie de sensibiliser au maximum et de mettre des affiches claires, mais on va forcément avoir quelques erreurs", explique Clément, coprésident de la "brigade verte", en plein ramassage.

À Terres du son, une entreprise d’insertion tourangelle, Tri 37, trie une deuxième fois les sacs avant de remplir les bennes qui partiront au recyclage. Car une benne mal triée risque de partir directement en incinération.

Un ADN écolo qui attire

Chaque année, Terres du son parvient à valoriser environ 60 % des déchets. Ce festival, qui se décrit comme "éthique et responsable", attire des milliers de spectateurs et spectatrices attiré·es par sa programmation musicale mais aussi par son ADN écolo. "On voit que les valeurs commencent à prendre de plus en plus d'importance dans le choix du festival", explique Julien Macou, responsable RSO. "La programmation reste bien entendu toujours en haut mais on sent que les gens sont de plus en plus attentifs à ça aussi."

